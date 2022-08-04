https://ria.ru/20220804/napadeniya-1807119943.html

Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты

Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты - РИА Новости, 04.08.2022

Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал, выступая на Обзорной... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T01:23

2022-08-04T01:23

2022-08-04T01:23

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ООН, 4 авг - РИА Новости. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны."Четвертого марта украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции. Девятого марта украинская сторона взорвала линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС", - сказал Вишневецкий.По его словам, РФ информировала об этом МАГАТЭ."Двадцать седьмого апреля киевский режим осуществил очередную провокацию против Запорожской станции, направив в ее сторону два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар. Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства", - отметил дипломат.Как указал Вишневецкий, действия Варшавы в данном случае можно классифицировать как пособничество ядерному терроризму.По его словам, 18 июля военные Украины вновь атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. "Вот фотография этого инцидента. Их у нас много. Есть еще и видео. По счастливой случайности это не привело к техногенной катастрофе", - указал он.Повторились атаки украинских беспилотников 20 июля по Запорожской станции, добавил он. Это, по его словам, подтверждает нацеленность Украины на создание предпосылок для ядерной катастрофы."Мы регулярно сообщаем обо всех этих фактах в МАГАТЭ", - подчеркнул Вишневецкий.

https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html

https://ria.ru/20220803/oruzhie-1806820127.html

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в мире, россия, украина, энергодар, чернобыльская аэс, магатэ, запорожская аэс