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Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/napadeniya-1807119943.html
Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты
Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты - РИА Новости, 04.08.2022
Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал, выступая на Обзорной... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T01:23
2022-08-04T01:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
энергодар
чернобыльская аэс
магатэ
запорожская аэс
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ООН, 4 авг - РИА Новости. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны."Четвертого марта украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции. Девятого марта украинская сторона взорвала линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС", - сказал Вишневецкий.По его словам, РФ информировала об этом МАГАТЭ."Двадцать седьмого апреля киевский режим осуществил очередную провокацию против Запорожской станции, направив в ее сторону два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар. Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства", - отметил дипломат.Как указал Вишневецкий, действия Варшавы в данном случае можно классифицировать как пособничество ядерному терроризму.По его словам, 18 июля военные Украины вновь атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. "Вот фотография этого инцидента. Их у нас много. Есть еще и видео. По счастливой случайности это не привело к техногенной катастрофе", - указал он.Повторились атаки украинских беспилотников 20 июля по Запорожской станции, добавил он. Это, по его словам, подтверждает нацеленность Украины на создание предпосылок для ядерной катастрофы."Мы регулярно сообщаем обо всех этих фактах в МАГАТЭ", - подчеркнул Вишневецкий.
https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html
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в мире, россия, украина, энергодар, чернобыльская аэс, магатэ, запорожская аэс
01:23 04.08.2022
 
Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты

Дипломат Вишневецкий рассказал в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкХвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Перейти в фотобанк
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 авг - РИА Новости. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны.
"Четвертого марта украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции. Девятого марта украинская сторона взорвала линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС", - сказал Вишневецкий.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
00:40Специальная военная операция на Украине
В МИД предупредили о риске провокаций на ядерных объектах Украины
По его словам, РФ информировала об этом МАГАТЭ.
"Двадцать седьмого апреля киевский режим осуществил очередную провокацию против Запорожской станции, направив в ее сторону два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар. Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства", - отметил дипломат.
Как указал Вишневецкий, действия Варшавы в данном случае можно классифицировать как пособничество ядерному терроризму.
По его словам, 18 июля военные Украины вновь атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. "Вот фотография этого инцидента. Их у нас много. Есть еще и видео. По счастливой случайности это не привело к техногенной катастрофе", - указал он.
Повторились атаки украинских беспилотников 20 июля по Запорожской станции, добавил он. Это, по его словам, подтверждает нацеленность Украины на создание предпосылок для ядерной катастрофы.
"Мы регулярно сообщаем обо всех этих фактах в МАГАТЭ", - подчеркнул Вишневецкий.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 02:33
В МИД рассказали о последствиях в случае обретения Украиной ядерного оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЭнергодарЧернобыльская АЭСМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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