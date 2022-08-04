Россия рассказала в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты
Дипломат Вишневецкий рассказал в ООН о нападениях украинских военных на ядерные объекты
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкХвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Хвостовик бомбы, сброшенной с беспилотника ВСУ. Архивное фото
ООН, 4 авг - РИА Новости. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий рассказал, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны.
"Четвертого марта украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции. Девятого марта украинская сторона взорвала линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС", - сказал Вишневецкий.
"Двадцать седьмого апреля киевский режим осуществил очередную провокацию против Запорожской станции, направив в ее сторону два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар. Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства", - отметил дипломат.
Как указал Вишневецкий, действия Варшавы в данном случае можно классифицировать как пособничество ядерному терроризму.
По его словам, 18 июля военные Украины вновь атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников. "Вот фотография этого инцидента. Их у нас много. Есть еще и видео. По счастливой случайности это не привело к техногенной катастрофе", - указал он.
Повторились атаки украинских беспилотников 20 июля по Запорожской станции, добавил он. Это, по его словам, подтверждает нацеленность Украины на создание предпосылок для ядерной катастрофы.
"Мы регулярно сообщаем обо всех этих фактах в МАГАТЭ", - подчеркнул Вишневецкий.