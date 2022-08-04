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На освобожденных территориях Харьковской области создали налоговую службу - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/nalogovaya-1807350501.html
На освобожденных территориях Харьковской области создали налоговую службу
На освобожденных территориях Харьковской области создали налоговую службу - РИА Новости, 04.08.2022
На освобожденных территориях Харьковской области создали налоговую службу
Налоговая служба создана на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в администрации региона. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:24
2022-08-04T20:24
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Налоговая служба создана на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в администрации региона.Ранее на освобожденных территориях Харьковской области было организовано казначейство, открылись пункты приема документов для оформления российского гражданства.Отмечается, что налоговая служба уже начала постановку на учет юридических лиц и предпринимателей.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220803/svyaz-1806944869.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
20:24 04.08.2022
 
На освобожденных территориях Харьковской области создали налоговую службу

В Харьковской области сообщили о создании налоговой службы на освобожденных территориях

© Depositphotos / minervastockОплата налогов
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Depositphotos / minervastock
Оплата налогов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Налоговая служба создана на освобожденных территориях Харьковской области, сообщили РИА Новости в администрации региона.
Ранее на освобожденных территориях Харьковской области было организовано казначейство, открылись пункты приема документов для оформления российского гражданства.
"На освобожденных территориях Харьковской области создана налоговая служба", - заявили в ведомстве, уточнив, что указ подписан главой администрации региона Виталием Ганчевым.
Отмечается, что налоговая служба уже начала постановку на учет юридических лиц и предпринимателей.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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