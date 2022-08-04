https://ria.ru/20220804/myaso-1807156512.html

Приморье нарастит самообеспеченность мясом птицы вдвое

Приморье нарастит самообеспеченность мясом птицы вдвое - РИА Новости, 04.08.2022

Приморье нарастит самообеспеченность мясом птицы вдвое

Самообеспеченность мясом птицы в Приморье в этом году, как ожидается, вырастет вдвое – до 30%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:47

2022-08-04T10:47

2022-08-04T10:47

экономика

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Самообеспеченность мясом птицы в Приморье в этом году, как ожидается, вырастет вдвое – до 30%, сообщает правительство региона."В этом году производство мяса птицы должно составить 19 тысяч тонн. В результате самообеспеченность этим продуктом жителей края возрастет почти в два раза – с 16 до 30%", – приводятся слова министра сельского хозяйства региона Андрея Бронца.По данным министерства, благодаря государственным мерам поддержки, оказанным ведущему предприятию "Агроптица", производство курицы в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось в 1,5 раза. За шесть месяцев года выпущено 9,5 тысячи тонн мяса.Для птицеводческих предприятий края предусмотрена субсидия на производство и продажу продукции. Государственная поддержка позволяет наращивать объемы производства, сохранять рабочие места и вносить существенный вклад в продовольственную безопасность региона в условиях санкций, отмечают власти.В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220802/zhile-1806601867.html

https://ria.ru/20220729/primore-1805879068.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, приморский край