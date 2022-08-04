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Приморье нарастит самообеспеченность мясом птицы вдвое - РИА Новости, 04.08.2022
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Приморье нарастит самообеспеченность мясом птицы вдвое
Приморье нарастит самообеспеченность мясом птицы вдвое - РИА Новости, 04.08.2022
Приморье нарастит самообеспеченность мясом птицы вдвое
Самообеспеченность мясом птицы в Приморье в этом году, как ожидается, вырастет вдвое – до 30%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:47
2022-08-04T10:47
экономика
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Самообеспеченность мясом птицы в Приморье в этом году, как ожидается, вырастет вдвое – до 30%, сообщает правительство региона."В этом году производство мяса птицы должно составить 19 тысяч тонн. В результате самообеспеченность этим продуктом жителей края возрастет почти в два раза – с 16 до 30%", – приводятся слова министра сельского хозяйства региона Андрея Бронца.По данным министерства, благодаря государственным мерам поддержки, оказанным ведущему предприятию "Агроптица", производство курицы в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось в 1,5 раза. За шесть месяцев года выпущено 9,5 тысячи тонн мяса.Для птицеводческих предприятий края предусмотрена субсидия на производство и продажу продукции. Государственная поддержка позволяет наращивать объемы производства, сохранять рабочие места и вносить существенный вклад в продовольственную безопасность региона в условиях санкций, отмечают власти.В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220802/zhile-1806601867.html
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экономика, приморский край
10:47 04.08.2022
 
Приморье нарастит самообеспеченность мясом птицы вдвое

Приморье нарастит самообеспеченность мясом птицы до 30 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМясо птицы
Мясо птицы - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мясо птицы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Самообеспеченность мясом птицы в Приморье в этом году, как ожидается, вырастет вдвое – до 30%, сообщает правительство региона.
"В этом году производство мяса птицы должно составить 19 тысяч тонн. В результате самообеспеченность этим продуктом жителей края возрастет почти в два раза – с 16 до 30%", – приводятся слова министра сельского хозяйства региона Андрея Бронца.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Более 150 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье за полгода
По данным министерства, благодаря государственным мерам поддержки, оказанным ведущему предприятию "Агроптица", производство курицы в регионе по сравнению с прошлым годом увеличилось в 1,5 раза. За шесть месяцев года выпущено 9,5 тысячи тонн мяса.
Для птицеводческих предприятий края предусмотрена субсидия на производство и продажу продукции. Государственная поддержка позволяет наращивать объемы производства, сохранять рабочие места и вносить существенный вклад в продовольственную безопасность региона в условиях санкций, отмечают власти.
В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.
Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
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