https://ria.ru/20220804/mvd-1807285686.html
МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских
МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских - РИА Новости, 04.08.2022
МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских
МВД России опровергло слухи в СМИ о якобы ведомственном приказе, регламентирующем порядок заграничных отпусков для полицейских, сообщается в Telegram-канале МВД РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:20
2022-08-04T17:20
2022-08-04T17:21
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МВД России опровергло слухи в СМИ о якобы ведомственном приказе, регламентирующем порядок заграничных отпусков для полицейских, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что полицейские якобы должны будут согласовывать с сотрудниками ФСБ заграничный отпуск: утверждалось, что сотрудникам полиции придется проходить собеседование, по результатам которого будет решаться судьба поездки."Сегодня в ряде СМИ была опубликована информация об издании приказа МВД России, якобы регламентирующего порядок предоставления отпуска для сотрудников полиции при пребывании за границей Российской Федерации. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220323/zakon-1779732333.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:20 04.08.2022 (обновлено: 17:21 04.08.2022)
МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских
МВД опровергло слухи о приказе полицейским согласовывать отпуска за границей с ФСБ