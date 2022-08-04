https://ria.ru/20220804/mvd-1807285686.html

МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских

МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских - РИА Новости, 04.08.2022

МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских

МВД России опровергло слухи в СМИ о якобы ведомственном приказе, регламентирующем порядок заграничных отпусков для полицейских, сообщается в Telegram-канале МВД РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:20

2022-08-04T17:20

2022-08-04T17:21

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МВД России опровергло слухи в СМИ о якобы ведомственном приказе, регламентирующем порядок заграничных отпусков для полицейских, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что полицейские якобы должны будут согласовывать с сотрудниками ФСБ заграничный отпуск: утверждалось, что сотрудникам полиции придется проходить собеседование, по результатам которого будет решаться судьба поездки."Сегодня в ряде СМИ была опубликована информация об издании приказа МВД России, якобы регламентирующего порядок предоставления отпуска для сотрудников полиции при пребывании за границей Российской Федерации. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220323/zakon-1779732333.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)