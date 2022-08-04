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МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских - РИА Новости, 04.08.2022
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МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских
МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских - РИА Новости, 04.08.2022
МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских
МВД России опровергло слухи в СМИ о якобы ведомственном приказе, регламентирующем порядок заграничных отпусков для полицейских, сообщается в Telegram-канале МВД РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:20
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МВД России опровергло слухи в СМИ о якобы ведомственном приказе, регламентирующем порядок заграничных отпусков для полицейских, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что полицейские якобы должны будут согласовывать с сотрудниками ФСБ заграничный отпуск: утверждалось, что сотрудникам полиции придется проходить собеседование, по результатам которого будет решаться судьба поездки."Сегодня в ряде СМИ была опубликована информация об издании приказа МВД России, якобы регламентирующего порядок предоставления отпуска для сотрудников полиции при пребывании за границей Российской Федерации. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:20 04.08.2022 (обновлено: 17:21 04.08.2022)
 
МВД опровергло слухи о новом регламенте отпусков за рубежом для полицейских

МВД опровергло слухи о приказе полицейским согласовывать отпуска за границей с ФСБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. МВД России опровергло слухи в СМИ о якобы ведомственном приказе, регламентирующем порядок заграничных отпусков для полицейских, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что полицейские якобы должны будут согласовывать с сотрудниками ФСБ заграничный отпуск: утверждалось, что сотрудникам полиции придется проходить собеседование, по результатам которого будет решаться судьба поездки.
"Сегодня в ряде СМИ была опубликована информация об издании приказа МВД России, якобы регламентирующего порядок предоставления отпуска для сотрудников полиции при пребывании за границей Российской Федерации. Данная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
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