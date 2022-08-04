https://ria.ru/20220804/moskvarium-1807204332.html

"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения

"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения - РИА Новости, 04.08.2022

"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения

"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего семилетия, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:46

2022-08-04T19:46

2022-08-04T19:46

культура

новости культуры

москвариум

праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791397509_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_e24a0040f8a0c9f698e12584ab4ad20b.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Москвариум" устроит вечеринку в честь своего семилетия, сообщает пресс-служба. Празднование начнется пятого августа с концерта группы "Банд’Эрос". После него будет afterparty в пространстве “Море музыки” в экспозиции Аквариума: в программе dj-сеты D’Maselle и DJ Andys.С 5 по 7 августа "Москвариум" приглашает узнать о его истории и встретиться с обитателями ночного аквариума. "Познакомьтесь максимально близко с тысячам рыб, узнайте, как проводят свои трапезы байкальские нерпы, азиатские бескоготные выдры и акулы", — предлагают в "Москвариуме".Также посетителям представят новых обитателей океанариума — пару гигантских барракуд. Их поселят в Главном морском аквариуме.

https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москвариум, праздник