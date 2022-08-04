https://ria.ru/20220804/moskvarium-1807204332.html
"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения
"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения - РИА Новости, 04.08.2022
"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения
"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего семилетия, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:46
2022-08-04T19:46
2022-08-04T19:46
культура
новости культуры
москвариум
праздник
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Москвариум" устроит вечеринку в честь своего семилетия, сообщает пресс-служба. Празднование начнется пятого августа с концерта группы "Банд’Эрос". После него будет afterparty в пространстве “Море музыки” в экспозиции Аквариума: в программе dj-сеты D’Maselle и DJ Andys.С 5 по 7 августа "Москвариум" приглашает узнать о его истории и встретиться с обитателями ночного аквариума. "Познакомьтесь максимально близко с тысячам рыб, узнайте, как проводят свои трапезы байкальские нерпы, азиатские бескоготные выдры и акулы", — предлагают в "Москвариуме".Также посетителям представят новых обитателей океанариума — пару гигантских барракуд. Их поселят в Главном морском аквариуме.
https://ria.ru/20220803/festivali-1806600034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москвариум, праздник
"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения
"Москвариум" отпразднует семилетие концертом группы "Банд’Эрос" и устроит afterparty
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Москвариум" устроит вечеринку в честь своего семилетия, сообщает пресс-служба.
Празднование начнется пятого августа с концерта группы "Банд’Эрос". После него будет afterparty в пространстве “Море музыки” в экспозиции Аквариума: в программе dj-сеты D’Maselle и DJ Andys.
С 5 по 7 августа "Москвариум" приглашает узнать о его истории и встретиться с обитателями ночного аквариума.
"Познакомьтесь максимально близко с тысячам рыб, узнайте, как проводят свои трапезы байкальские нерпы, азиатские бескоготные выдры и акулы", — предлагают в "Москвариуме".
Также посетителям представят новых обитателей океанариума — пару гигантских барракуд. Их поселят в Главном морском аквариуме.