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"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения - РИА Новости, 04.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220804/moskvarium-1807204332.html
"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения
"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения - РИА Новости, 04.08.2022
"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения
"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего семилетия, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:46
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культура
новости культуры
москвариум
праздник
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Москвариум" устроит вечеринку в честь своего семилетия, сообщает пресс-служба. Празднование начнется пятого августа с концерта группы "Банд’Эрос". После него будет afterparty в пространстве “Море музыки” в экспозиции Аквариума: в программе dj-сеты D’Maselle и DJ Andys.С 5 по 7 августа "Москвариум" приглашает узнать о его истории и встретиться с обитателями ночного аквариума. "Познакомьтесь максимально близко с тысячам рыб, узнайте, как проводят свои трапезы байкальские нерпы, азиатские бескоготные выдры и акулы", — предлагают в "Москвариуме".Также посетителям представят новых обитателей океанариума — пару гигантских барракуд. Их поселят в Главном морском аквариуме.
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новости культуры, москвариум, праздник
19:46 04.08.2022
 
"Москвариум" устроит вечеринку в честь своего дня рождения

"Москвариум" отпразднует семилетие концертом группы "Банд’Эрос" и устроит afterparty

© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночьШоу "Сон в летнюю ночь" в Москвариуме
Шоу Сон в летнюю ночь в Москвариуме
© Фото предоставлено пресс-службой шоу "Сон в летнюю ночь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Москвариум" устроит вечеринку в честь своего семилетия, сообщает пресс-служба.
Празднование начнется пятого августа с концерта группы "Банд’Эрос". После него будет afterparty в пространстве “Море музыки” в экспозиции Аквариума: в программе dj-сеты D’Maselle и DJ Andys.
С 5 по 7 августа "Москвариум" приглашает узнать о его истории и встретиться с обитателями ночного аквариума.
"Познакомьтесь максимально близко с тысячам рыб, узнайте, как проводят свои трапезы байкальские нерпы, азиатские бескоготные выдры и акулы", — предлагают в "Москвариуме".
Также посетителям представят новых обитателей океанариума — пару гигантских барракуд. Их поселят в Главном морском аквариуме.
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