16:10 04.08.2022 (обновлено: 16:13 04.08.2022)
"Молдовагаз" попросила "Газпром" отсрочить платеж
"Молдовагаз" попросила "Газпром" отсрочить платеж за август
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Компания "Молдовагаз" обратилась к "Газпрому" с просьбой отсрочить ежемесячную оплату за август, поскольку новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку, сообщил глава компании Вадим Чебан.
Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в четверг утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 23,6%, до 1100 долларов за тысячу кубометров.
"Проект тарифа, предложенный сегодня НАРЭ, не покрывает ни закупочную цену, ни расходы по транспортировке, поставке и распределению природного газа,.. заложенные в него цифры ставят под знак вопроса выполнение финансовых контрактных обязательств перед ПАО "Газпром". В этой ситуации компания обратилась к внешнему поставщику с просьбой отсрочить оплату в августе", - написал Чебан в Telegram-канале.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.