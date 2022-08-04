https://ria.ru/20220804/moldovagaz-1807263120.html

"Молдовагаз" попросила "Газпром" отсрочить платеж

"Молдовагаз" попросила "Газпром" отсрочить платеж - РИА Новости, 04.08.2022

"Молдовагаз" попросила "Газпром" отсрочить платеж

Компания "Молдовагаз" обратилась к "Газпрому" с просьбой отсрочить ежемесячную оплату за август, поскольку новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:10

2022-08-04T16:10

2022-08-04T16:13

экономика

россия

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 4 авг - РИА Новости. Компания "Молдовагаз" обратилась к "Газпрому" с просьбой отсрочить ежемесячную оплату за август, поскольку новый тариф не покрывает стоимость закупки газа и его транспортировку, сообщил глава компании Вадим Чебан.Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в четверг утвердило новый тариф на газ в соответствии с расчетами, которые представила компания "Молдовагаз", тариф для бытовых потребителей вырос на 23,6%, до 1100 долларов за тысячу кубометров."Проект тарифа, предложенный сегодня НАРЭ, не покрывает ни закупочную цену, ни расходы по транспортировке, поставке и распределению природного газа,.. заложенные в него цифры ставят под знак вопроса выполнение финансовых контрактных обязательств перед ПАО "Газпром". В этой ситуации компания обратилась к внешнему поставщику с просьбой отсрочить оплату в августе", - написал Чебан в Telegram-канале."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/peskov-1807243579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, молдовагаз, газпром