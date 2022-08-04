https://ria.ru/20220804/meditsina-1807262497.html

В Тверской области создадут рабочую группу по развитию медицины в регионе

В Тверской области создадут рабочую группу по развитию медицины в регионе - РИА Новости, 04.08.2022

В Тверской области создадут рабочую группу по развитию медицины в регионе

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил создать постоянно действующую рабочую группу по развитию региональной медицины с участием федеральных экспертов РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:08

2022-08-04T16:08

2022-08-04T16:08

тверская область

здоровье - общество

тверь

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тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил создать постоянно действующую рабочую группу по развитию региональной медицины с участием федеральных экспертов и специалистов сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба облправительства.Ее задачами станут координация и контроль реализации в Тверской области мероприятий отраслевого национального проекта.В числе мероприятий, связанных с совершенствованием оказания первичной помощи, – установка фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время идут работы по обустройству 16 ФАПов, которые планируется ввести в текущем году.В области 55 поликлиник тиражируют опыт современной модели организации оказания медпомощи. Развивается санитарная авиация. Так, создана детская авиамедицинская выездная бригада. На базе областной клинической больницы организовано дистанционное консультирование медиков районных больниц.В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретается оборудование для сосудистых центров региона. В этом году ведется закупка 21 единицы техники. В Тверской области развивается практика высокотехнологичных операций – в 2022 году проведено свыше тысячи таких операций, включая аорто-коронарное шунтирование.В настоящее время в области возводят несколько учреждений здравоохранения для детей: новый комплекс детской областной клинической больницы, поликлиники в Твери и Торжке, две – в Кимрах.Ведется строительство новой Бежецкой центральной районной больницы, установка врачебных амбулаторий. Завершен капитальный ремонт поликлиники в городе Конаково, завершаются работы в поликлиниках Осташковской и Ржевской ЦРБ, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220712/pomosch-1801982277.html

https://ria.ru/20220725/poliklinika-1804851738.html

тверь

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кимры

тверская область

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Алёна Пава

здоровье - общество, тверь, торжок, кимры, общество, тверская область, игорь руденя