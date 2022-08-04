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В Тверской области создадут рабочую группу по развитию медицины в регионе - РИА Новости, 04.08.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220804/meditsina-1807262497.html
В Тверской области создадут рабочую группу по развитию медицины в регионе
В Тверской области создадут рабочую группу по развитию медицины в регионе - РИА Новости, 04.08.2022
В Тверской области создадут рабочую группу по развитию медицины в регионе
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил создать постоянно действующую рабочую группу по развитию региональной медицины с участием федеральных экспертов РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:08
2022-08-04T16:08
тверская область
здоровье - общество
тверь
торжок
кимры
общество
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил создать постоянно действующую рабочую группу по развитию региональной медицины с участием федеральных экспертов и специалистов сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба облправительства.Ее задачами станут координация и контроль реализации в Тверской области мероприятий отраслевого национального проекта.В числе мероприятий, связанных с совершенствованием оказания первичной помощи, – установка фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время идут работы по обустройству 16 ФАПов, которые планируется ввести в текущем году.В области 55 поликлиник тиражируют опыт современной модели организации оказания медпомощи. Развивается санитарная авиация. Так, создана детская авиамедицинская выездная бригада. На базе областной клинической больницы организовано дистанционное консультирование медиков районных больниц.В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретается оборудование для сосудистых центров региона. В этом году ведется закупка 21 единицы техники. В Тверской области развивается практика высокотехнологичных операций – в 2022 году проведено свыше тысячи таких операций, включая аорто-коронарное шунтирование.В настоящее время в области возводят несколько учреждений здравоохранения для детей: новый комплекс детской областной клинической больницы, поликлиники в Твери и Торжке, две – в Кимрах.Ведется строительство новой Бежецкой центральной районной больницы, установка врачебных амбулаторий. Завершен капитальный ремонт поликлиники в городе Конаково, завершаются работы в поликлиниках Осташковской и Ржевской ЦРБ, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220712/pomosch-1801982277.html
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здоровье - общество, тверь, торжок, кимры, общество, тверская область, игорь руденя
16:08 04.08.2022
 

В Тверской области создадут рабочую группу по развитию медицины в регионе

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 4 авг - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил создать постоянно действующую рабочую группу по развитию региональной медицины с участием федеральных экспертов и специалистов сферы здравоохранения, сообщает пресс-служба облправительства.
Ее задачами станут координация и контроль реализации в Тверской области мероприятий отраслевого национального проекта.
"Мы должны четко понимать, каким образом будем достигать этих целей. В первую очередь, это снижение уровня сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В числе приоритетов – развитие первичной медицинской помощи, решение кадровых вопросов, комплектование учреждений здравоохранения оборудованием, цифровизация отрасли", – сказал Руденя в четверг на заседании регионального правительства.
В числе мероприятий, связанных с совершенствованием оказания первичной помощи, – установка фельдшерско-акушерских пунктов. В настоящее время идут работы по обустройству 16 ФАПов, которые планируется ввести в текущем году.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 16:05Тверская область
Руденя: все тверские муниципалитеты включат в систему вызовов скорой помощи
В области 55 поликлиник тиражируют опыт современной модели организации оказания медпомощи. Развивается санитарная авиация. Так, создана детская авиамедицинская выездная бригада. На базе областной клинической больницы организовано дистанционное консультирование медиков районных больниц.
В рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобретается оборудование для сосудистых центров региона. В этом году ведется закупка 21 единицы техники. В Тверской области развивается практика высокотехнологичных операций – в 2022 году проведено свыше тысячи таких операций, включая аорто-коронарное шунтирование.
В настоящее время в области возводят несколько учреждений здравоохранения для детей: новый комплекс детской областной клинической больницы, поликлиники в Твери и Торжке, две – в Кимрах.
Ведется строительство новой Бежецкой центральной районной больницы, установка врачебных амбулаторий. Завершен капитальный ремонт поликлиники в городе Конаково, завершаются работы в поликлиниках Осташковской и Ржевской ЦРБ, добавили в пресс-службе.
Поликлиника Конаковской ЦРБ после капремонта - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 18:00Тверская область
Поликлинику Конаковской ЦРБ отремонтировали в Тверской области
 
Тверская областьЗдоровье - ОбществоТверьТоржокКимрыОбществоТверская областьИгорь Руденя
 
 
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