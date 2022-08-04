https://ria.ru/20220804/lizing-1807255418.html
ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта
ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта - РИА Новости, 04.08.2022
ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта
ПСБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга автотранспорта Минпромторга России, заключив первые контракты на поставку колесных транспортных средств,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:44
2022-08-04T15:44
2022-08-04T15:44
новости компаний - экономика
россия
псб (банк псб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:312:1427:1115_1920x0_80_0_0_c83f5918a54018a4b5af9980ed980750.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ПСБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга автотранспорта Минпромторга России, заключив первые контракты на поставку колесных транспортных средств, сообщает ПСБ.Более 70% заключенных сделок с применением субсидии оформлены на автомобили "Камаз".Как отмечается в сообщении, авансовый платеж при заключении договора может составлять от 10% до 49% от стоимости транспортного средства, благодаря чему лизингополучатель может минимизировать первоначальные затраты на приобретение. Срок лизинга - от 12 до 60 месяцевПСБ Лизинг также предоставляет скидки в размере до 10% от стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и 35% - от стоимости электромобилей.Программа льготного лизинга, возобновленная Минпромторгом России в 2022 году, предусматривает скидку на авансовый платеж по договорам лизинга на произведенные в 2022 году российские автобусы, легковые, грузовые и коммерческие автомобили, а также прицепы популярных марок.
https://ria.ru/20220803/psb-1806990280.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578066714_0:179:1427:1249_1920x0_80_0_0_54343c2094e51bc52c658b943a8d6674.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости
. ПСБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга автотранспорта Минпромторга России, заключив первые контракты на поставку колесных транспортных средств, сообщает ПСБ
.
Более 70% заключенных сделок с применением субсидии оформлены на автомобили "Камаз".
Как отмечается в сообщении, авансовый платеж при заключении договора может составлять от 10% до 49% от стоимости транспортного средства, благодаря чему лизингополучатель может минимизировать первоначальные затраты на приобретение. Срок лизинга - от 12 до 60 месяцев
ПСБ Лизинг также предоставляет скидки в размере до 10% от стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и 35% - от стоимости электромобилей.
Программа льготного лизинга, возобновленная Минпромторгом России в 2022 году, предусматривает скидку на авансовый платеж по договорам лизинга на произведенные в 2022 году российские автобусы, легковые, грузовые и коммерческие автомобили, а также прицепы популярных марок.