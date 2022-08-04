https://ria.ru/20220804/lizing-1807255418.html

ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта

ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта - РИА Новости, 04.08.2022

ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта

ПСБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга автотранспорта Минпромторга России, заключив первые контракты на поставку колесных транспортных средств,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:44

2022-08-04T15:44

2022-08-04T15:44

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россия

псб (банк псб)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ПСБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга автотранспорта Минпромторга России, заключив первые контракты на поставку колесных транспортных средств, сообщает ПСБ.Более 70% заключенных сделок с применением субсидии оформлены на автомобили "Камаз".Как отмечается в сообщении, авансовый платеж при заключении договора может составлять от 10% до 49% от стоимости транспортного средства, благодаря чему лизингополучатель может минимизировать первоначальные затраты на приобретение. Срок лизинга - от 12 до 60 месяцевПСБ Лизинг также предоставляет скидки в размере до 10% от стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и 35% - от стоимости электромобилей.Программа льготного лизинга, возобновленная Минпромторгом России в 2022 году, предусматривает скидку на авансовый платеж по договорам лизинга на произведенные в 2022 году российские автобусы, легковые, грузовые и коммерческие автомобили, а также прицепы популярных марок.

https://ria.ru/20220803/psb-1806990280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)