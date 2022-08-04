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ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта - РИА Новости, 04.08.2022
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ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта
ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта - РИА Новости, 04.08.2022
ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта
ПСБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга автотранспорта Минпромторга России, заключив первые контракты на поставку колесных транспортных средств,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:44
2022-08-04T15:44
новости компаний - экономика
россия
псб (банк псб)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ПСБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга автотранспорта Минпромторга России, заключив первые контракты на поставку колесных транспортных средств, сообщает ПСБ.Более 70% заключенных сделок с применением субсидии оформлены на автомобили "Камаз".Как отмечается в сообщении, авансовый платеж при заключении договора может составлять от 10% до 49% от стоимости транспортного средства, благодаря чему лизингополучатель может минимизировать первоначальные затраты на приобретение. Срок лизинга - от 12 до 60 месяцевПСБ Лизинг также предоставляет скидки в размере до 10% от стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и 35% - от стоимости электромобилей.Программа льготного лизинга, возобновленная Минпромторгом России в 2022 году, предусматривает скидку на авансовый платеж по договорам лизинга на произведенные в 2022 году российские автобусы, легковые, грузовые и коммерческие автомобили, а также прицепы популярных марок.
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новости компаний - экономика, россия, псб (банк псб)
15:44 04.08.2022
 

ПСБ Лизинг включился в программу льготного лизинга автотранспорта

© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ПСБ Лизинг начал работу по программе льготного лизинга автотранспорта Минпромторга России, заключив первые контракты на поставку колесных транспортных средств, сообщает ПСБ.
Более 70% заключенных сделок с применением субсидии оформлены на автомобили "Камаз".
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Как отмечается в сообщении, авансовый платеж при заключении договора может составлять от 10% до 49% от стоимости транспортного средства, благодаря чему лизингополучатель может минимизировать первоначальные затраты на приобретение. Срок лизинга - от 12 до 60 месяцев
ПСБ Лизинг также предоставляет скидки в размере до 10% от стоимости автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и 35% - от стоимости электромобилей.
Программа льготного лизинга, возобновленная Минпромторгом России в 2022 году, предусматривает скидку на авансовый платеж по договорам лизинга на произведенные в 2022 году российские автобусы, легковые, грузовые и коммерческие автомобили, а также прицепы популярных марок.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссияПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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