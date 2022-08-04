https://ria.ru/20220804/literatura-1807230626.html

Власти Украины хотят оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова

Власти Украины хотят оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова - РИА Новости, 04.08.2022

Власти Украины хотят оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова

Власти Украины предлагают оставить в школьной программе зарубежной литературы писателей, чья биография тесно связана с Украиной, заявил руководитель управления... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:30

2022-08-04T14:30

2022-08-04T14:30

николай гоголь

михаил булгаков

анатолий кузнецов

украина

министерство образования и науки украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Украины предлагают оставить в школьной программе зарубежной литературы писателей, чья биография тесно связана с Украиной, заявил руководитель управления общего среднего и дошкольного образования министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко."Концептуально принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились на Украине, либо долгое время жили, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику – их творчество будет оставаться в обучающих программах" - приводит слова Кононенко издание "УНН".Чиновник отметил, что в рамках школьной программы обучения оставят Николая Гоголя, будет изучаться произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", произведение Анатолия Кузнецова "Бабий Яр", "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По его словам, в курс школьной зарубежной литературы добавят австрийского писателя Йозефа Рота."Сейчас подготовлен общий проект приказа министерства об утверждении всех изменений во все учебные программы. В ближайшее время он будет подписан, и таким образом с 1 сентября нового учебного года дети будут учиться по новым программам", - добавил представитель министерства.Рабочая группа при министерстве образования и науки Украины 16 июня анонсировала, что из школьной программы уберут все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами. Речь шла о произведениях Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева и Николая Некрасова, Михаила Булгакова, Ивана Крылова, Антона Чехова, а также произведения "Ревизор", "Нос" и "Шинель" Николая Гоголя.

https://ria.ru/20220620/literatura-1796829375.html

https://ria.ru/20220609/literatura-1794331784.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николай гоголь, михаил булгаков, анатолий кузнецов, украина, министерство образования и науки украины