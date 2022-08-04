Власти Украины хотят оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова
Власти Украины хотят оставить в курсе школьной зарубежной литературы Гоголя и Булгакова
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Украины предлагают оставить в школьной программе зарубежной литературы писателей, чья биография тесно связана с Украиной, заявил руководитель управления общего среднего и дошкольного образования министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.
"Концептуально принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились на Украине, либо долгое время жили, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику – их творчество будет оставаться в обучающих программах" - приводит слова Кононенко издание "УНН".
Чиновник отметил, что в рамках школьной программы обучения оставят Николая Гоголя, будет изучаться произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", произведение Анатолия Кузнецова "Бабий Яр", "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По его словам, в курс школьной зарубежной литературы добавят австрийского писателя Йозефа Рота.
"Сейчас подготовлен общий проект приказа министерства об утверждении всех изменений во все учебные программы. В ближайшее время он будет подписан, и таким образом с 1 сентября нового учебного года дети будут учиться по новым программам", - добавил представитель министерства.
Рабочая группа при министерстве образования и науки Украины 16 июня анонсировала, что из школьной программы уберут все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами. Речь шла о произведениях Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева и Николая Некрасова, Михаила Булгакова, Ивана Крылова, Антона Чехова, а также произведения "Ревизор", "Нос" и "Шинель" Николая Гоголя.