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Власти Украины хотят оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова - РИА Новости, 04.08.2022
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Власти Украины хотят оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова
Власти Украины хотят оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова - РИА Новости, 04.08.2022
Власти Украины хотят оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова
Власти Украины предлагают оставить в школьной программе зарубежной литературы писателей, чья биография тесно связана с Украиной, заявил руководитель управления... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:30
2022-08-04T14:30
николай гоголь
михаил булгаков
анатолий кузнецов
украина
министерство образования и науки украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Украины предлагают оставить в школьной программе зарубежной литературы писателей, чья биография тесно связана с Украиной, заявил руководитель управления общего среднего и дошкольного образования министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко."Концептуально принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились на Украине, либо долгое время жили, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику – их творчество будет оставаться в обучающих программах" - приводит слова Кононенко издание "УНН".Чиновник отметил, что в рамках школьной программы обучения оставят Николая Гоголя, будет изучаться произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", произведение Анатолия Кузнецова "Бабий Яр", "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По его словам, в курс школьной зарубежной литературы добавят австрийского писателя Йозефа Рота."Сейчас подготовлен общий проект приказа министерства об утверждении всех изменений во все учебные программы. В ближайшее время он будет подписан, и таким образом с 1 сентября нового учебного года дети будут учиться по новым программам", - добавил представитель министерства.Рабочая группа при министерстве образования и науки Украины 16 июня анонсировала, что из школьной программы уберут все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами. Речь шла о произведениях Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева и Николая Некрасова, Михаила Булгакова, Ивана Крылова, Антона Чехова, а также произведения "Ревизор", "Нос" и "Шинель" Николая Гоголя.
https://ria.ru/20220620/literatura-1796829375.html
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николай гоголь, михаил булгаков, анатолий кузнецов, украина, министерство образования и науки украины
14:30 04.08.2022
 
Власти Украины хотят оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова

Власти Украины хотят оставить в курсе школьной зарубежной литературы Гоголя и Булгакова

© Fotolia / falcnКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Fotolia / falcn
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Украины предлагают оставить в школьной программе зарубежной литературы писателей, чья биография тесно связана с Украиной, заявил руководитель управления общего среднего и дошкольного образования министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.
"Концептуально принято решение, что писатели, которые писали на русском языке, но творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились на Украине, либо долгое время жили, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику – их творчество будет оставаться в обучающих программах" - приводит слова Кононенко издание "УНН".
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Чиновник отметил, что в рамках школьной программы обучения оставят Николая Гоголя, будет изучаться произведение Михаила Булгакова "Собачье сердце", произведение Анатолия Кузнецова "Бабий Яр", "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. По его словам, в курс школьной зарубежной литературы добавят австрийского писателя Йозефа Рота.
"Сейчас подготовлен общий проект приказа министерства об утверждении всех изменений во все учебные программы. В ближайшее время он будет подписан, и таким образом с 1 сентября нового учебного года дети будут учиться по новым программам", - добавил представитель министерства.
Рабочая группа при министерстве образования и науки Украины 16 июня анонсировала, что из школьной программы уберут все произведения, написанные российскими и советскими (кроме украинских) авторами. Речь шла о произведениях Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева и Николая Некрасова, Михаила Булгакова, Ивана Крылова, Антона Чехова, а также произведения "Ревизор", "Нос" и "Шинель" Николая Гоголя.
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Николай ГогольМихаил БулгаковАнатолий КузнецовУкраинаМинистерство образования и науки Украины
 
 
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