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Официальный курс доллара на пятницу составил 60,26 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,26 рубля - РИА Новости, 04.08.2022
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,26 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,06 копейки, до 60,258 рубля, курс евро снизился на 3,71 копейки, до 61,0872 рубля,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:07
2022-08-04T16:07
2022-08-04T16:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 2,06 копейки, до 60,258 рубля, курс евро снизился на 3,71 копейки, до 61,0872 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
16:07 04.08.2022 (обновлено: 16:09 04.08.2022)
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,26 рубля
Официальный курс доллара на пятницу составил 60,26 рубля, евро — 61,09