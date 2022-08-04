https://ria.ru/20220804/kreditovanie-1807184295.html

МСП Банк снизил ставки кредитования для МСП Удмуртии

МСП Банк снизил ставки кредитования для МСП Удмуртии - РИА Новости, 04.08.2022

МСП Банк снизил ставки кредитования для МСП Удмуртии

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), снизил ставки кредитования малого и среднего бизнеса Удмуртии в рамках совместной программы КМСП и правительства... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:12

2022-08-04T12:12

2022-08-04T12:12

россия

мсп банк

корпорация мсп

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП (КМСП), снизил ставки кредитования малого и среднего бизнеса Удмуртии в рамках совместной программы КМСП и правительства республики, сообщает пресс-служба банка.Теперь предпринимателям станет доступно финансирование от МСП Банка на инвестиционные цели по ставке 4,5% годовых, а для целей пополнения оборотных средств - 7% годовых.Изменения коснутся и займов на развитие предпринимательской деятельности, ставки по которым составят 8% для малого и микробизнеса, 7% - для среднего. Это стало возможным за счет снижения максимальной ставки кредитования по программе ПСК, которую реализуют Банк России и Корпорация МСП."Главная цель нашей совместной с Корпорацией МСП и правительством региона работы заключается, прежде всего, в поддержке значимых сфер предпринимательской деятельности. Важно, чтобы предприниматели по всей республике могли воспользоваться доступным и удобным финансированием", - сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, глава Удмуртской республики Александр Бречалов отметил, что льготное финансирование – одна из наиболее востребованных мер поддержки среди предпринимателей Удмуртии."Только по этой программе выдано 9 кредитов на сумму 56 миллионов рублей, в ближайшее время будет выдано еще 6 – на 66 миллионов рублей. Мы тщательно следим за ситуацией, находимся в постоянном диалоге и видим потребности бизнеса, поэтому вслед за ключевой снижаем ставки по нашим специальным программам. Мы уже изменили условия получения займов в нашем Удмуртском фонде развития предпринимательства, сейчас снизили ставки и по программе с МСП Банком", - приводятся в сообщении слова главы республики.Льготные кредиты доступны субъектам МСП, осуществляющим экспортную деятельность, а также из 13 приоритетных для Удмуртии отраслей. Среди них — транспорт и туризм, связь и защита информации, образование, здравоохранение, культура, спорт, организация досуга и развлечений, пищевая промышленность. Для кредитов до 10 миллионов рублей залог по-прежнему не требуется, напомнили в банке.

https://ria.ru/20220804/reyting-1807073535.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, корпорация мсп