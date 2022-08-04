https://ria.ru/20220804/kosovo-1807240681.html

Advance: в Европе может разгореться война великих держав

Advance: в Европе может разгореться война великих держав - РИА Новости, 04.08.2022

Advance: в Европе может разгореться война великих держав

Недавняя эскалация в Косово насколько опасна, что может перерасти в вооруженный конфликт с опосредованным участием великих держав. Такое мнение высказал... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:53

2022-08-04T14:53

2022-08-04T14:53

в мире

косово

нато

сербия

сша

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Недавняя эскалация в Косово насколько опасна, что может перерасти в вооруженный конфликт с опосредованным участием великих держав. Такое мнение высказал обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович.Конфликт в Косово завершился в 1999 году, однако остается нерешенным по сей день: в 2008 году Косово провозгласило независимость, Сербия ее не признала, а в начале августа в регионе обстановка вновь обострилась, отметил автор. По его мнению, пока в Косово расположены войска НАТО, в Белграде понимают, что не смогут вернуть его. При этом на севере края проживают сербы, не признающие власть Приштины.Недавнее обострение ситуации в регионе было вызвано решением властей в Приштине обязать сербов перевести автомобили на косовские номера. В результате после вспыхнувшего противостояния власти перенесли реализацию решения на сентябрь.Марьянович считает, что фактически кризис оказался сдвинут во времени на месяц: сербы обвиняют косоваров в попытке изгнать своих соплеменников, албанцы в ответ заявили о подстрекательстве из Белграда. В поддержку Сербии высказалась Россия, Косово поддержала НАТО.Автор считает, что обострение конфликта грозит полным изгнанием сербов из Косово. Это может позволить последнему, решив территориальный вопрос, вступить во все желаемые международные организации. Однако это не единственный сценарий."Возможен и другой, более опасный вариант, при котором вмешались бы мощные державы и превратили бы Косово в еще одно поле "опосредованной войны"", — подчеркнул Марьянович.По его мнению, может случиться масштабная эскалация по аналогию конфликтов времен холодной войны, когда США и СССР сталкивались по всему миру через третьи страны. Однако в этот раз местом противостояния рискует стать Европа.Ситуация вокруг Косово обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживают десятки тысяч сербов, произошли беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. Но после просьбы США власти Косово отложили вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220803/urok-1806982047.html

https://ria.ru/20220803/kosovo-1806876324.html

косово

сербия

сша

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в мире, косово, нато, сербия, сша, россия