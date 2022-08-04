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СМИ: Киев не надеется на оружие для "контрнаступления" в этом году - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html
СМИ: Киев не надеется на оружие для "контрнаступления" в этом году
СМИ: Киев не надеется на оружие для "контрнаступления" в этом году - РИА Новости, 04.08.2022
СМИ: Киев не надеется на оружие для "контрнаступления" в этом году
В Киеве не рассчитывают получить достаточно оружия от стран Запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в этом году, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:44
2022-08-04T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
джон кирби
донбасс
москва
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Киеве не рассчитывают получить достаточно оружия от стран Запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в этом году, пишет Financial Times.По его мнению, сейчас у украинских войск нет и 30 процентов необходимого вооружения. На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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украина
донбасс
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, джон кирби, донбасс, москва
14:44 04.08.2022 (обновлено: 17:05 04.08.2022)
 
СМИ: Киев не надеется на оружие для "контрнаступления" в этом году

FT: Киев не надеется получить достаточно оружия для контрнаступления в этом году

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Киеве не рассчитывают получить достаточно оружия от стран Запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в этом году, пишет Financial Times.

"Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия", — приводит издание слова неназванного украинского чиновника.

По его мнению, сейчас у украинских войск нет и 30 процентов необходимого вооружения.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.
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