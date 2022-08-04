14:44 04.08.2022 (обновлено: 17:05 04.08.2022)
СМИ: Киев не надеется на оружие для "контрнаступления" в этом году
FT: Киев не надеется получить достаточно оружия для контрнаступления в этом году
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Киеве не рассчитывают получить достаточно оружия от стран Запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в этом году, пишет Financial Times.
"Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия", — приводит издание слова неназванного украинского чиновника.
По его мнению, сейчас у украинских войск нет и 30 процентов необходимого вооружения.
На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.
Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.