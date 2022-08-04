https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html

СМИ: Киев не надеется на оружие для "контрнаступления" в этом году

СМИ: Киев не надеется на оружие для "контрнаступления" в этом году - РИА Новости, 04.08.2022

СМИ: Киев не надеется на оружие для "контрнаступления" в этом году

В Киеве не рассчитывают получить достаточно оружия от стран Запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в этом году, пишет Financial Times. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:44

2022-08-04T14:44

2022-08-04T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

джон кирби

донбасс

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Киеве не рассчитывают получить достаточно оружия от стран Запада, чтобы планировать контрнаступательную операцию в этом году, пишет Financial Times.По его мнению, сейчас у украинских войск нет и 30 процентов необходимого вооружения. На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

украина

донбасс

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, джон кирби, донбасс, москва