https://ria.ru/20220804/kitay-1807291158.html

ВС Китая направили 22 самолета в опознавательную зону ПВО Тайваня

ВС Китая направили 22 самолета в опознавательную зону ПВО Тайваня - РИА Новости, 04.08.2022

ВС Китая направили 22 самолета в опознавательную зону ПВО Тайваня

Двадцать два самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщило оборонное ведомство острова. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:30

2022-08-04T17:30

2022-08-04T18:20

в мире

китай

тайвань

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нэнси пелоси

чжан цзюнь

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ПЕКИН, 4 авг — РИА Новости. Двадцать два самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщило оборонное ведомство острова.Отмечается, что Пекин направил восемь истребителей J-11, два J-16 и 12 Су-30. По данным ведомства, Тайвань организовал воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.В среду КНР осуществила аналогичную акцию, отправив 27 самолетов в зону распознавания ПВО острова. Во вторник это сделало 21 военное воздушное судно.Китай проводит масштабные армейские учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг в 12:00 по местному времени (7:00 мск) в шести районах в акватории вокруг острова. Они продлятся до 12:00 воскресенья.Визит Пелоси стал первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в случае визита Пелоси на Тайвань. По словам постпреда КНР при ООН Чжан Цзюня, "Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая" и вопрос территориальной целостности является "красной линией".

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

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