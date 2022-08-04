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ВС Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе - РИА Новости, 04.08.2022
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ВС Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе
ВС Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе - РИА Новости, 04.08.2022
ВС Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе
Ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:55
2022-08-04T11:20
в мире
китай
тайвань
нэнси пелоси
тайбэй
народно-освободительная армия китая
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в официальном аккаунте в соцсети WeChat."Во второй половине дня 4 августа ракетные войска Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая провели боевые стрельбы на дальние дистанции, были нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты, и все ракеты точно поразили цель", - заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И."В ходе учебной миссии с боевыми стрельбами поставленные задачи были полностью выполнены, контроль над соответствующими районами морской акватории и воздушного пространства был снят", - отмечается в сообщении.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html
https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807126566.html
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в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, тайбэй, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань
10:55 04.08.2022 (обновлено: 11:20 04.08.2022)
 
ВС Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе

ВС Китая завершили боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
"Во второй половине дня 4 августа ракетные войска Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая провели боевые стрельбы на дальние дистанции, были нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты, и все ракеты точно поразили цель", - заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.
Рабочие на строительной площадке в пригороде Тайбэя - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Китай затягивает песчаную петлю на шее Тайваня
"В ходе учебной миссии с боевыми стрельбами поставленные задачи были полностью выполнены, контроль над соответствующими районами морской акватории и воздушного пространства был снят", - отмечается в сообщении.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.
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В миреКитайТайваньНэнси ПелосиТайбэйНародно-освободительная армия КитаяВизит Пелоси на Тайвань
 
 
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