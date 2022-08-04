10:55 04.08.2022 (обновлено: 11:20 04.08.2022)
ВС Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе
ВС Китая завершили боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений
Военнослужащий у основного боевого танка Type 99 (ZTZ-99) Народно-освободительной армии Китая во время учений. Архивное фото
ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
"Во второй половине дня 4 августа ракетные войска Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая провели боевые стрельбы на дальние дистанции, были нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты, и все ракеты точно поразили цель", - заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.
"В ходе учебной миссии с боевыми стрельбами поставленные задачи были полностью выполнены, контроль над соответствующими районами морской акватории и воздушного пространства был снят", - отмечается в сообщении.
Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.