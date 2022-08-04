https://ria.ru/20220804/kitay-1807158449.html

ВС Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе

ВС Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе - РИА Новости, 04.08.2022

ВС Китая завершили боевые стрельбы в Тайваньском проливе

Ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:55

2022-08-04T10:55

2022-08-04T11:20

в мире

китай

тайвань

нэнси пелоси

тайбэй

народно-освободительная армия китая

визит пелоси на тайвань

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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Ракетные войска вооруженных сил КНР в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива в четверг полностью выполнили поставленные задачи, говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая в официальном аккаунте в соцсети WeChat."Во второй половине дня 4 августа ракетные войска Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая провели боевые стрельбы на дальние дистанции, были нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты были достигнуты, и все ракеты точно поразили цель", - заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И."В ходе учебной миссии с боевыми стрельбами поставленные задачи были полностью выполнены, контроль над соответствующими районами морской акватории и воздушного пространства был снят", - отмечается в сообщении.Масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в четверг, в 12.00 по местному времени (7.00 мск), в шести районах в акватории вокруг острова, учения продлятся до 12.00 воскресенья.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

https://ria.ru/20220804/ucheniya-1807126566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, нэнси пелоси, тайбэй, народно-освободительная армия китая, визит пелоси на тайвань