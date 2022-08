https://ria.ru/20220804/kitay-1806955053.html

"Уже не просто угрозы": США идут ва-банк

Спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря. США настаивают: нейтралитет тут недопустим, и тот, кто не примкнет к антироссийским санкциям, пострадает...

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Елена Попова. Спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря. США настаивают: нейтралитет тут недопустим, и тот, кто не примкнет к антироссийским санкциям, пострадает сам. Небольшие государства лишены выбора из-за перспективы экономических потерь, однако Китай способен с легкостью обрушить финансы целого континента. РИА Новости разбиралось, как Запад пытается давить на КНР из-за дружбы с Москвой, и чем на это ответит Пекин."Последнее китайское предупреждение"Пока западные страны разрывают деловые связи с Россией, Китай заключает новые контракты. Американская The Washington Post со ссылкой на должностных лиц КНР и США сообщала, что Си Цзиньпин "поручил ближайшим советникам придумать способы помочь Москве финансово, но без нарушения санкций".В мае морской импорт нефти в Китай резко подскочил до рекордных 1,1 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 800 тысячам в прошлом году. В КНР идет сорт ESPO, который претендует на то, чтобы стать эталонным на рынке Северной Азии.За первые четыре месяца 2022-го товарооборот между двумя странами вырос на 26 процентов и превысил 50 миллиардов долларов. Значительная часть (70 процентов) ввозимых из России товаров — нефть, природный газ и уголь, медь и древесина. Москва закупает смартфоны, компьютеры, промышленное и специализированное оборудование, одежду и обувь, детские игрушки.В США настаивают: вырученные от торговли средства Кремль направляет на военные цели. "У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из них", — пригрозили Пекину в Белом доме.Китайские компании, отказывающиеся соблюдать ограничения, рискуют попасть в черный список Министерства торговли США. В него уже включили пять предприятий, заподозренных в сотрудничестве с российским оборонным сектором: Connect Electronic, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic Co., Ltd., а также World Jetta Logistics Ltd. В перспективе рестрикции могут коснуться и нефти. Группа сенаторов во главе с республиканцем Марко Рубио разработала законопроект, предполагающий штрафы для любой организации, в том числе госкомпаний, которые страхуют или регистрируют танкеры, перевозящие сырье из России в Китай.Несмотря на давление, политики КНР стоят на своем: санкции дестабилизируют глобальный рынок, поэтому страна продолжит защищать интересы собственных торговых компаний. "История показывает, что гегемонизм, политика формирования блоков, а также противостояние лагерей не принесет нам мира и безопасности, но приведет к войнам и конфликтам", — убежден Си Цзиньпин.В Москве на действия Вашингтона реагируют эмоциональней. "Это классическое хамство американской элиты, — заявила представитель МИД Мария Захарова. —Менторский тон, теперь он сменился уже просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они уже не удивляют никого, они возмущают".Дружба против ЗападаКитай не поддержал, но и не осудил спецоперацию. Пекин не присоединился к санкциям и воздержался, когда Генассамблея ООН голосовала за резолюцию о выводе российских войск с Украины. Вместе с тем руководство республики выразило глубокое сожаление, что на "европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны".От резких движений в этом вопросе КНР сдерживает несколько причин. Во-первых, политика Пекина зачастую лишена эмоциональности, решения принимают после качественной оценки потенциальных выгод и потерь. И санкции — это однозначные убытки.Но самое важное: у России и Китая общий противник. В прошлом году МИД КНР опубликовал доклад под названием "Состояние демократии в США", где обвинил Вашингтон в развязывании войн. "Они непрерывно вмешивались во внутренние дела других стран и вели войны под прикрытием "демократии", создавая потрясения и гуманитарные катастрофы в регионах мира", — говорится в статье.Давний "камень преткновения" между двумя сильнейшими экономиками мира — Тайвань. Вашингтон — один из ближайших союзников Тайбэя, особенно в оборонной сфере. И это явно раздражает власти КНР.Очередной виток напряженности спровоцировал визит на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси без согласия Пекина. Еще не успел борт конгрессвумен приземлиться в аэропорту Таоюань, как Запад начал угрожать санкциями. "В случае военного вторжения мы очень ясно дали понять, что ЕС вместе с Соединенными Штатами и их союзниками введет такие же или даже более серьезные меры, чем мы сейчас приняли против России", — заявил посол ЕС в Китае Хорхе Толедо.В Кремле напротив назвали турне американского представителя провокацией и безоговорочно поддержали КНР. "Мы еще раз хотим подчеркнуть, что мы здесь абсолютно солидарны с Китаем. Понятно его весьма чувствительное отношение к этой проблеме, оно абсолютно оправдано", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что США "выбирает путь конфронтации" вместо уважительного отношения к Пекину.Второй фронтУ России и Китая — большие заделы на будущее сотрудничество, отмечает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Мы ожидаем приход и локализацию китайских предприятий в следующем году. Это будут инвестиции, в первую очередь, в предприятия ушедших американских и европейских брендов", — подчеркивает он в беседе с РИА Новости.По его словам, сейчас появляются новые программы взаимовыгодного сотрудничества, активно развиваются торгово-экономические отношения. "В числе ключевых направлений, как и раньше, — нефть, уголь, продукция черной металлургии, а среди остальных — газ, техника, автопром. Удается выстраивать надежные финансовые механизмы для торговли, такие как расчеты в рублях и юанях", — перечисляет Манкевич.Запасные части для техники, в том числе бытовой, теперь можно закупать напрямую с китайских фабрик, продолжает он. РАСПП помогает партнерам вести переговоры с производителями и оформлять сделки. "Это не только удовлетворит постоянный спрос, но и поможет сэкономить существенные суммы для конечных покупателей", — поясняет эксперт."Китай всегда будет действовать в собственных интересах, а не в интересах России или США", — считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.Он обращает внимание на разницу выстраивания внешней политики администрации Трампа и Байдена, который снизил давление на КНР и перешел от санкционного давления к дипломатии."Трамп хотел, чтобы Пекин закупал больше американских товаров, поэтому вводил различные таможенные ограничения, — напоминает Рогулев. — При Байдене эти заграждения частично продолжают действовать, например, в отношении крупнейшей корпорации Huawei, которую вытесняют с рынка. Но в основном внимание переключилось на права человека и уйгурский вопрос. Такой подход более мягкий, обострять отношения они не хотели".Отказаться от этой концепции пришлось из-за Украины. "В Белом доме понимают, что Китай в состоянии обеспечить рынок России. Он продолжит закупать энергоносители и поставлять свои товары", — говорит политолог.Впрочем, попытки давить одновременно на два государства — Китай и Россию — еще больше сблизит их, и американцам придется "сражаться" сразу на два фронта, добавляет Рогулев: "Как говорится, враг моего врага — мой друг". В конечном итоге из-за агрессивной санкционной политики в ловушку угодят США — баланс сил будет явно не в их пользу.

