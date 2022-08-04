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"Уже не просто угрозы": США идут ва-банк - РИА Новости, 04.08.2022
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"Уже не просто угрозы": США идут ва-банк
"Уже не просто угрозы": США идут ва-банк - РИА Новости, 04.08.2022
"Уже не просто угрозы": США идут ва-банк
Спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря. США настаивают: нейтралитет тут недопустим, и тот, кто не примкнет к антироссийским санкциям, пострадает... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:00
2022-08-04T10:14
цены на нефть
си цзиньпин
россия
китай
пекин
марко рубио
мария захарова
huawei technologies
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Елена Попова. Спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря. США настаивают: нейтралитет тут недопустим, и тот, кто не примкнет к антироссийским санкциям, пострадает сам. Небольшие государства лишены выбора из-за перспективы экономических потерь, однако Китай способен с легкостью обрушить финансы целого континента. РИА Новости разбиралось, как Запад пытается давить на КНР из-за дружбы с Москвой, и чем на это ответит Пекин."Последнее китайское предупреждение"Пока западные страны разрывают деловые связи с Россией, Китай заключает новые контракты. Американская The Washington Post со ссылкой на должностных лиц КНР и США сообщала, что Си Цзиньпин "поручил ближайшим советникам придумать способы помочь Москве финансово, но без нарушения санкций".В мае морской импорт нефти в Китай резко подскочил до рекордных 1,1 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 800 тысячам в прошлом году. В КНР идет сорт ESPO, который претендует на то, чтобы стать эталонным на рынке Северной Азии.За первые четыре месяца 2022-го товарооборот между двумя странами вырос на 26 процентов и превысил 50 миллиардов долларов. Значительная часть (70 процентов) ввозимых из России товаров — нефть, природный газ и уголь, медь и древесина. Москва закупает смартфоны, компьютеры, промышленное и специализированное оборудование, одежду и обувь, детские игрушки.В США настаивают: вырученные от торговли средства Кремль направляет на военные цели. "У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из них", — пригрозили Пекину в Белом доме.Китайские компании, отказывающиеся соблюдать ограничения, рискуют попасть в черный список Министерства торговли США. В него уже включили пять предприятий, заподозренных в сотрудничестве с российским оборонным сектором: Connect Electronic, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic Co., Ltd., а также World Jetta Logistics Ltd. В перспективе рестрикции могут коснуться и нефти. Группа сенаторов во главе с республиканцем Марко Рубио разработала законопроект, предполагающий штрафы для любой организации, в том числе госкомпаний, которые страхуют или регистрируют танкеры, перевозящие сырье из России в Китай.Несмотря на давление, политики КНР стоят на своем: санкции дестабилизируют глобальный рынок, поэтому страна продолжит защищать интересы собственных торговых компаний. "История показывает, что гегемонизм, политика формирования блоков, а также противостояние лагерей не принесет нам мира и безопасности, но приведет к войнам и конфликтам", — убежден Си Цзиньпин.В Москве на действия Вашингтона реагируют эмоциональней. "Это классическое хамство американской элиты, — заявила представитель МИД Мария Захарова. —Менторский тон, теперь он сменился уже просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они уже не удивляют никого, они возмущают".Дружба против ЗападаКитай не поддержал, но и не осудил спецоперацию. Пекин не присоединился к санкциям и воздержался, когда Генассамблея ООН голосовала за резолюцию о выводе российских войск с Украины. Вместе с тем руководство республики выразило глубокое сожаление, что на "европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны".От резких движений в этом вопросе КНР сдерживает несколько причин. Во-первых, политика Пекина зачастую лишена эмоциональности, решения принимают после качественной оценки потенциальных выгод и потерь. И санкции — это однозначные убытки.Но самое важное: у России и Китая общий противник. В прошлом году МИД КНР опубликовал доклад под названием "Состояние демократии в США", где обвинил Вашингтон в развязывании войн. "Они непрерывно вмешивались во внутренние дела других стран и вели войны под прикрытием "демократии", создавая потрясения и гуманитарные катастрофы в регионах мира", — говорится в статье.Давний "камень преткновения" между двумя сильнейшими экономиками мира — Тайвань. Вашингтон — один из ближайших союзников Тайбэя, особенно в оборонной сфере. И это явно раздражает власти КНР.Очередной виток напряженности спровоцировал визит на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси без согласия Пекина. Еще не успел борт конгрессвумен приземлиться в аэропорту Таоюань, как Запад начал угрожать санкциями. "В случае военного вторжения мы очень ясно дали понять, что ЕС вместе с Соединенными Штатами и их союзниками введет такие же или даже более серьезные меры, чем мы сейчас приняли против России", — заявил посол ЕС в Китае Хорхе Толедо.В Кремле напротив назвали турне американского представителя провокацией и безоговорочно поддержали КНР. "Мы еще раз хотим подчеркнуть, что мы здесь абсолютно солидарны с Китаем. Понятно его весьма чувствительное отношение к этой проблеме, оно абсолютно оправдано", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что США "выбирает путь конфронтации" вместо уважительного отношения к Пекину.Второй фронтУ России и Китая — большие заделы на будущее сотрудничество, отмечает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Мы ожидаем приход и локализацию китайских предприятий в следующем году. Это будут инвестиции, в первую очередь, в предприятия ушедших американских и европейских брендов", — подчеркивает он в беседе с РИА Новости.По его словам, сейчас появляются новые программы взаимовыгодного сотрудничества, активно развиваются торгово-экономические отношения. "В числе ключевых направлений, как и раньше, — нефть, уголь, продукция черной металлургии, а среди остальных — газ, техника, автопром. Удается выстраивать надежные финансовые механизмы для торговли, такие как расчеты в рублях и юанях", — перечисляет Манкевич.Запасные части для техники, в том числе бытовой, теперь можно закупать напрямую с китайских фабрик, продолжает он. РАСПП помогает партнерам вести переговоры с производителями и оформлять сделки. "Это не только удовлетворит постоянный спрос, но и поможет сэкономить существенные суммы для конечных покупателей", — поясняет эксперт."Китай всегда будет действовать в собственных интересах, а не в интересах России или США", — считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.Он обращает внимание на разницу выстраивания внешней политики администрации Трампа и Байдена, который снизил давление на КНР и перешел от санкционного давления к дипломатии."Трамп хотел, чтобы Пекин закупал больше американских товаров, поэтому вводил различные таможенные ограничения, — напоминает Рогулев. — При Байдене эти заграждения частично продолжают действовать, например, в отношении крупнейшей корпорации Huawei, которую вытесняют с рынка. Но в основном внимание переключилось на права человека и уйгурский вопрос. Такой подход более мягкий, обострять отношения они не хотели".Отказаться от этой концепции пришлось из-за Украины. "В Белом доме понимают, что Китай в состоянии обеспечить рынок России. Он продолжит закупать энергоносители и поставлять свои товары", — говорит политолог.Впрочем, попытки давить одновременно на два государства — Китай и Россию — еще больше сблизит их, и американцам придется "сражаться" сразу на два фронта, добавляет Рогулев: "Как говорится, враг моего врага — мой друг". В конечном итоге из-за агрессивной санкционной политики в ловушку угодят США — баланс сил будет явно не в их пользу.
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китай
пекин
тайвань
сша
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цены на нефть, си цзиньпин, россия, китай, пекин, марко рубио, мария захарова, huawei technologies, тайвань, сша, джо байден, дональд трамп
08:00 04.08.2022 (обновлено: 10:14 04.08.2022)
 

"Уже не просто угрозы": США идут ва-банк

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме
Президент США Джо Байден во время совместного с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинисте заявления для прессы по итогам встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Елена Попова. Спецоперация на Украине разделила мир на два лагеря. США настаивают: нейтралитет тут недопустим, и тот, кто не примкнет к антироссийским санкциям, пострадает сам. Небольшие государства лишены выбора из-за перспективы экономических потерь, однако Китай способен с легкостью обрушить финансы целого континента. РИА Новости разбиралось, как Запад пытается давить на КНР из-за дружбы с Москвой, и чем на это ответит Пекин.

"Последнее китайское предупреждение"

Пока западные страны разрывают деловые связи с Россией, Китай заключает новые контракты. Американская The Washington Post со ссылкой на должностных лиц КНР и США сообщала, что Си Цзиньпин "поручил ближайшим советникам придумать способы помочь Москве финансово, но без нарушения санкций".
В мае морской импорт нефти в Китай резко подскочил до рекордных 1,1 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 800 тысячам в прошлом году. В КНР идет сорт ESPO, который претендует на то, чтобы стать эталонным на рынке Северной Азии.
За первые четыре месяца 2022-го товарооборот между двумя странами вырос на 26 процентов и превысил 50 миллиардов долларов. Значительная часть (70 процентов) ввозимых из России товаров — нефть, природный газ и уголь, медь и древесина. Москва закупает смартфоны, компьютеры, промышленное и специализированное оборудование, одежду и обувь, детские игрушки.
CC0 / Francis Domiano / Порт Гуанчжоу
Порт Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
CC0 / Francis Domiano /
Порт Гуанчжоу
В США настаивают: вырученные от торговли средства Кремль направляет на военные цели. "У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из них", — пригрозили Пекину в Белом доме.
Китайские компании, отказывающиеся соблюдать ограничения, рискуют попасть в черный список Министерства торговли США. В него уже включили пять предприятий, заподозренных в сотрудничестве с российским оборонным сектором: Connect Electronic, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic Co., Ltd., а также World Jetta Logistics Ltd.
В перспективе рестрикции могут коснуться и нефти. Группа сенаторов во главе с республиканцем Марко Рубио разработала законопроект, предполагающий штрафы для любой организации, в том числе госкомпаний, которые страхуют или регистрируют танкеры, перевозящие сырье из России в Китай.
Несмотря на давление, политики КНР стоят на своем: санкции дестабилизируют глобальный рынок, поэтому страна продолжит защищать интересы собственных торговых компаний. "История показывает, что гегемонизм, политика формирования блоков, а также противостояние лагерей не принесет нам мира и безопасности, но приведет к войнам и конфликтам", — убежден Си Цзиньпин.
В Москве на действия Вашингтона реагируют эмоциональней. "Это классическое хамство американской элиты, — заявила представитель МИД Мария Захарова. —Менторский тон, теперь он сменился уже просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они уже не удивляют никого, они возмущают".

Дружба против Запада

Китай не поддержал, но и не осудил спецоперацию. Пекин не присоединился к санкциям и воздержался, когда Генассамблея ООН голосовала за резолюцию о выводе российских войск с Украины. Вместе с тем руководство республики выразило глубокое сожаление, что на "европейском континенте вновь вспыхнул пожар войны".
© RT . Kena BetancurПостоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН по украинскому вопросу
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН по украинскому вопросу - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© RT . Kena Betancur
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН по украинскому вопросу
От резких движений в этом вопросе КНР сдерживает несколько причин. Во-первых, политика Пекина зачастую лишена эмоциональности, решения принимают после качественной оценки потенциальных выгод и потерь. И санкции — это однозначные убытки.
Но самое важное: у России и Китая общий противник. В прошлом году МИД КНР опубликовал доклад под названием "Состояние демократии в США", где обвинил Вашингтон в развязывании войн. "Они непрерывно вмешивались во внутренние дела других стран и вели войны под прикрытием "демократии", создавая потрясения и гуманитарные катастрофы в регионах мира", — говорится в статье.
Давний "камень преткновения" между двумя сильнейшими экономиками мира — Тайвань. Вашингтон — один из ближайших союзников Тайбэя, особенно в оборонной сфере. И это явно раздражает власти КНР.
Очередной виток напряженности спровоцировал визит на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси без согласия Пекина. Еще не успел борт конгрессвумен приземлиться в аэропорту Таоюань, как Запад начал угрожать санкциями. "В случае военного вторжения мы очень ясно дали понять, что ЕС вместе с Соединенными Штатами и их союзниками введет такие же или даже более серьезные меры, чем мы сейчас приняли против России", — заявил посол ЕС в Китае Хорхе Толедо.
© AP Photo / Taiwan Presidential Office Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе
В Кремле напротив назвали турне американского представителя провокацией и безоговорочно поддержали КНР. "Мы еще раз хотим подчеркнуть, что мы здесь абсолютно солидарны с Китаем. Понятно его весьма чувствительное отношение к этой проблеме, оно абсолютно оправдано", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добавив, что США "выбирает путь конфронтации" вместо уважительного отношения к Пекину.

Второй фронт

У России и Китая — большие заделы на будущее сотрудничество, отмечает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Мы ожидаем приход и локализацию китайских предприятий в следующем году. Это будут инвестиции, в первую очередь, в предприятия ушедших американских и европейских брендов", — подчеркивает он в беседе с РИА Новости.
По его словам, сейчас появляются новые программы взаимовыгодного сотрудничества, активно развиваются торгово-экономические отношения. "В числе ключевых направлений, как и раньше, — нефть, уголь, продукция черной металлургии, а среди остальных — газ, техника, автопром. Удается выстраивать надежные финансовые механизмы для торговли, такие как расчеты в рублях и юанях", — перечисляет Манкевич.
Запасные части для техники, в том числе бытовой, теперь можно закупать напрямую с китайских фабрик, продолжает он. РАСПП помогает партнерам вести переговоры с производителями и оформлять сделки. "Это не только удовлетворит постоянный спрос, но и поможет сэкономить существенные суммы для конечных покупателей", — поясняет эксперт.
© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкНефтеперекачивающая станция № 21 ОАО "АК "Транснефть" в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода "Россия — Китай"
Нефтеперекачивающая станция №21 ОАО АК Транснефть в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода Россия - Китай - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Нефтеперекачивающая станция № 21 ОАО "АК "Транснефть" в Сковородино, где сегодня состоялось открытие российского участка нефтепровода "Россия — Китай"
"Китай всегда будет действовать в собственных интересах, а не в интересах России или США", — считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
Он обращает внимание на разницу выстраивания внешней политики администрации Трампа и Байдена, который снизил давление на КНР и перешел от санкционного давления к дипломатии.
"Трамп хотел, чтобы Пекин закупал больше американских товаров, поэтому вводил различные таможенные ограничения, — напоминает Рогулев. — При Байдене эти заграждения частично продолжают действовать, например, в отношении крупнейшей корпорации Huawei, которую вытесняют с рынка. Но в основном внимание переключилось на права человека и уйгурский вопрос. Такой подход более мягкий, обострять отношения они не хотели".
Отказаться от этой концепции пришлось из-за Украины. "В Белом доме понимают, что Китай в состоянии обеспечить рынок России. Он продолжит закупать энергоносители и поставлять свои товары", — говорит политолог.
Впрочем, попытки давить одновременно на два государства — Китай и Россию — еще больше сблизит их, и американцам придется "сражаться" сразу на два фронта, добавляет Рогулев: "Как говорится, враг моего врага — мой друг". В конечном итоге из-за агрессивной санкционной политики в ловушку угодят США — баланс сил будет явно не в их пользу.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 18:30
Поле боя — Тайвань. Пелоси "объявила" Китаю войну за передел мира
 
Цены на нефтьСи ЦзиньпинРоссияКитайПекинМарко РубиоМария ЗахароваHuawei TechnologiesТайваньСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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