https://ria.ru/20220804/karabakh-1807330438.html
В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня
В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 04.08.2022
В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня
За сутки миротворцами в Карабахе зафиксировано четыре нарушения Азербайджаном: два представителя карабахских формирований погибли, 14 ранены, сообщается в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:37
2022-08-04T19:37
2022-08-04T19:49
в мире
россия
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758422342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb28caf591e267013033d51cc7631b88.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За сутки миротворцами в Карабахе зафиксировано четыре нарушения Азербайджаном: два представителя карабахских формирований погибли, 14 ранены, сообщается в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта."За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана, в результате которых погибло двое и ранено четырнадцать представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России.Добавляется, что командованием российских миротворцев, во взаимодействии с азербайджанской и армянской сторонами, данные инциденты урегулированы. Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено.
https://ria.ru/20220804/karabakh-1807240569.html
россия
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758422342_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8470bf29321ee32ca387200599c3a2c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, азербайджан
19:37 04.08.2022 (обновлено: 19:49 04.08.2022)
В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня
Минобороны: миротворцы в Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня