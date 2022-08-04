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В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 04.08.2022
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В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня
В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 04.08.2022
В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня
За сутки миротворцами в Карабахе зафиксировано четыре нарушения Азербайджаном: два представителя карабахских формирований погибли, 14 ранены, сообщается в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:37
2022-08-04T19:49
в мире
россия
азербайджан
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За сутки миротворцами в Карабахе зафиксировано четыре нарушения Азербайджаном: два представителя карабахских формирований погибли, 14 ранены, сообщается в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта."За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана, в результате которых погибло двое и ранено четырнадцать представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России.Добавляется, что командованием российских миротворцев, во взаимодействии с азербайджанской и армянской сторонами, данные инциденты урегулированы. Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено.
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в мире, россия, азербайджан
19:37 04.08.2022 (обновлено: 19:49 04.08.2022)
 
В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня

Минобороны: миротворцы в Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За сутки миротворцами в Карабахе зафиксировано четыре нарушения Азербайджаном: два представителя карабахских формирований погибли, 14 ранены, сообщается в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта.
"За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана, в результате которых погибло двое и ранено четырнадцать представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России.
Добавляется, что командованием российских миротворцев, во взаимодействии с азербайджанской и армянской сторонами, данные инциденты урегулированы. Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено.
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