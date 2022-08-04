https://ria.ru/20220804/karabakh-1807330438.html

В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня

В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня - РИА Новости, 04.08.2022

В Нагорном Карабахе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня

За сутки миротворцами в Карабахе зафиксировано четыре нарушения Азербайджаном: два представителя карабахских формирований погибли, 14 ранены, сообщается в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:37

2022-08-04T19:37

2022-08-04T19:49

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За сутки миротворцами в Карабахе зафиксировано четыре нарушения Азербайджаном: два представителя карабахских формирований погибли, 14 ранены, сообщается в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев нагорно-карабахского конфликта."За прошедшие сутки в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана, в результате которых погибло двое и ранено четырнадцать представителей вооруженных формирований Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России.Добавляется, что командованием российских миротворцев, во взаимодействии с азербайджанской и армянской сторонами, данные инциденты урегулированы. Нарушений линии соприкосновения сторон не допущено.

https://ria.ru/20220804/karabakh-1807240569.html

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