18:04 04.08.2022 (обновлено: 18:32 04.08.2022)
Лавров рассказал, как ему в Камбодже сшили рубашку не по размеру
Лавров заявил, что камбоджийская рубашка, сшитая для приема АСЕАН, не подошла по размеру
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен (слева) на встрече в Пномпене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен (слева) на встрече в Пномпене. Архивное фото
ПНОМПЕНЬ, 4 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что сшитая для него национальная камбоджийская рубашка, в которых министры традиционно принимают участие в приеме в рамках АСЕАН, не подошла по размеру.
"Второй раз мерили — не сошлась. Сенька не по шапке", — пошутил он.
В четверг вечером в Пномпене проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции министры одевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН и фотографируются, держась за руки. Это не первый раз, когда организаторам не удается угадать с размером главы МИД — в 2016 году в Лаосе Лаврову сшили рубашку, которая также не подошла по размеру, пришлось, как и сейчас, идти в костюме.
В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Лаос и Мьянма. Полномасштабные диалоговые партнеры блока — Китай, США, Россия, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Европейский Союз и Великобритания. "Секторальными" партнерами АСЕАН считаются Норвегия, Пакистан, Швейцария и Турция, "партнерами по развитию" — Чили, Франция, Германия и Италия.
4 февраля, 12:34Россия и Китай намерены укрепить роль АСЕАН