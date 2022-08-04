https://ria.ru/20220804/kambodzha-1807301089.html

Лавров рассказал, как ему в Камбодже сшили рубашку не по размеру

Лавров рассказал, как ему в Камбодже сшили рубашку не по размеру - РИА Новости, 04.08.2022

Лавров рассказал, как ему в Камбодже сшили рубашку не по размеру

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что сшитая для него национальная камбоджийская рубашка, в которых министры традиционно... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:04

2022-08-04T18:04

2022-08-04T18:32

в мире

камбоджа

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

экономическое сообщество асеан

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ПНОМПЕНЬ, 4 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что сшитая для него национальная камбоджийская рубашка, в которых министры традиционно принимают участие в приеме в рамках АСЕАН, не подошла по размеру.В четверг вечером в Пномпене проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции министры одевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН и фотографируются, держась за руки. Это не первый раз, когда организаторам не удается угадать с размером главы МИД — в 2016 году в Лаосе Лаврову сшили рубашку, которая также не подошла по размеру, пришлось, как и сейчас, идти в костюме.В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Лаос и Мьянма. Полномасштабные диалоговые партнеры блока — Китай, США, Россия, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Европейский Союз и Великобритания. "Секторальными" партнерами АСЕАН считаются Норвегия, Пакистан, Швейцария и Турция, "партнерами по развитию" — Чили, Франция, Германия и Италия.

https://ria.ru/20220204/asean-1771049715.html

камбоджа

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, камбоджа, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, экономическое сообщество асеан