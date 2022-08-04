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Лавров рассказал, как ему в Камбодже сшили рубашку не по размеру - РИА Новости, 04.08.2022
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Лавров рассказал, как ему в Камбодже сшили рубашку не по размеру
Лавров рассказал, как ему в Камбодже сшили рубашку не по размеру - РИА Новости, 04.08.2022
Лавров рассказал, как ему в Камбодже сшили рубашку не по размеру
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что сшитая для него национальная камбоджийская рубашка, в которых министры традиционно... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:04
2022-08-04T18:32
в мире
камбоджа
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
экономическое сообщество асеан
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ПНОМПЕНЬ, 4 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что сшитая для него национальная камбоджийская рубашка, в которых министры традиционно принимают участие в приеме в рамках АСЕАН, не подошла по размеру.В четверг вечером в Пномпене проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции министры одевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН и фотографируются, держась за руки. Это не первый раз, когда организаторам не удается угадать с размером главы МИД — в 2016 году в Лаосе Лаврову сшили рубашку, которая также не подошла по размеру, пришлось, как и сейчас, идти в костюме.В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Лаос и Мьянма. Полномасштабные диалоговые партнеры блока — Китай, США, Россия, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Европейский Союз и Великобритания. "Секторальными" партнерами АСЕАН считаются Норвегия, Пакистан, Швейцария и Турция, "партнерами по развитию" — Чили, Франция, Германия и Италия.
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в мире, камбоджа, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, экономическое сообщество асеан
18:04 04.08.2022 (обновлено: 18:32 04.08.2022)
 
Лавров рассказал, как ему в Камбодже сшили рубашку не по размеру

Лавров заявил, что камбоджийская рубашка, сшитая для приема АСЕАН, не подошла по размеру

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен (слева) на встрече в Пномпене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен (слева) на встрече в Пномпене - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен (слева) на встрече в Пномпене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПНОМПЕНЬ, 4 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что сшитая для него национальная камбоджийская рубашка, в которых министры традиционно принимают участие в приеме в рамках АСЕАН, не подошла по размеру.

"Второй раз мерили — не сошлась. Сенька не по шапке", — пошутил он.

В четверг вечером в Пномпене проходит гала-ужин по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН. По традиции министры одевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН и фотографируются, держась за руки. Это не первый раз, когда организаторам не удается угадать с размером главы МИД — в 2016 году в Лаосе Лаврову сшили рубашку, которая также не подошла по размеру, пришлось, как и сейчас, идти в костюме.
В состав АСЕАН входят Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам, Лаос и Мьянма. Полномасштабные диалоговые партнеры блока — Китай, США, Россия, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Европейский Союз и Великобритания. "Секторальными" партнерами АСЕАН считаются Норвегия, Пакистан, Швейцария и Турция, "партнерами по развитию" — Чили, Франция, Германия и Италия.
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:34
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В миреКамбоджаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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