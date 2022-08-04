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Ольгу Качуру похоронили на Аллее Героев в Донецке

Ольгу Качуру похоронили на Аллее Героев в Донецке - РИА Новости, 04.08.2022

Ольгу Качуру похоронили на Аллее Героев в Донецке

Замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковника Ольгу Качуру с позывным Корса похоронили на Аллее Героев в Донецке,... РИА Новости, 04.08.2022

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2022-08-04T22:55

в мире

иван приходько

денис пушилин

донецкая народная республика

горловка

украина

ольга качура

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ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковника Ольгу Качуру с позывным Корса похоронили на Аллее Героев в Донецке, сообщается на сайте главы республики.Ранее в Донецком драмтеатре прошло прощание с военнослужащей, несмотря на то, что подготовка к нему прервалась артиллерийскими ударами ВСУ по центру города, в том числе по месту проведения мероприятия.О гибели Ольги Качуры первым рассказал мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка — Ясиноватая, Корса и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале.Качура была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, с 2014 года она воспитала сотни бойцов. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя ДНР.

донецкая народная республика

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония прощания с Ольгой Качурой в Донецке В центре Донецка простились с полковником Ольгой Качурой с позывным "Корса", после того как утром церемонии помешали украинские удары 2022-08-04T22:23 true PT0M27S

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Наталья Макарова

в мире, иван приходько, денис пушилин, донецкая народная республика, горловка, украина, ольга качура, видео