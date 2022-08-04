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Ольгу Качуру похоронили на Аллее Героев в Донецке
Ольгу Качуру похоронили на Аллее Героев в Донецке - РИА Новости, 04.08.2022
Ольгу Качуру похоронили на Аллее Героев в Донецке
Замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковника Ольгу Качуру с позывным Корса похоронили на Аллее Героев в Донецке,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T22:23
2022-08-04T22:23
2022-08-04T22:55
в мире
иван приходько
денис пушилин
донецкая народная республика
горловка
украина
ольга качура
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ДОНЕЦК, 4 авг — РИА Новости. Замкомандира реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР полковника Ольгу Качуру с позывным Корса похоронили на Аллее Героев в Донецке, сообщается на сайте главы республики.Ранее в Донецком драмтеатре прошло прощание с военнослужащей, несмотря на то, что подготовка к нему прервалась артиллерийскими ударами ВСУ по центру города, в том числе по месту проведения мероприятия.О гибели Ольги Качуры первым рассказал мэр Горловки Иван Приходько. По его словам, произошло практически прямое попадание снаряда в машину на трассе Горловка — Ясиноватая, Корса и еще один человек погибли, двое получили тяжелые ранения и находятся в госпитале.Качура была полковником гвардии и командовала реактивным артиллерийским дивизионом, с 2014 года она воспитала сотни бойцов. Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин посмертно присвоил ей звание Героя ДНР.
донецкая народная республика
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украина
РИА Новости
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Церемония прощания с Ольгой Качурой в Донецке
В центре Донецка простились с полковником Ольгой Качурой с позывным "Корса", после того как утром церемонии помешали украинские удары
2022-08-04T22:23
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван приходько, денис пушилин, донецкая народная республика, горловка, украина, ольга качура, видео
22:23 04.08.2022 (обновлено: 22:55 04.08.2022)
Ольгу Качуру похоронили на Аллее Героев в Донецке
Глава ДНР Пушилин: полковник Ольга Качура похоронена на Аллее Героев в Донецке