https://ria.ru/20220804/izolyatsiya-1807314631.html

WP: США столкнулись с серьезной проблемой при попытке изолировать Россию

WP: США столкнулись с серьезной проблемой при попытке изолировать Россию - РИА Новости, 04.08.2022

WP: США столкнулись с серьезной проблемой при попытке изолировать Россию

Индия резко увеличила импорт удобрений из России, обнажив серьезные препятствия, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники в попытке изолировать... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:42

2022-08-04T18:42

2022-08-04T18:48

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индия резко увеличила импорт удобрений из России, обнажив серьезные препятствия, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники в попытке изолировать Москву. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.Нью-Дели с апреля по июнь закупил рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений у Москвы, а также нарастил поставки угля и подсолнечного масла. В течение мая южноазиатское государство импортировало из России товаров на сумму 8,3 миллиарда долларов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Журналистка напомнила, что это не единственная страна, у которой налажены тесные экономические связи с Москвой. Бразилия также нуждается в ее удобрениях, необходимых для ценного урожая сои.Как отмечается в статье, сельское хозяйство в этих государствах пострадает от существенного спада без надежных поставок из России.После начала специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.

https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html

https://ria.ru/20220728/britaniya-1805732231.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, индия, сша