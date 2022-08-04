18:42 04.08.2022 (обновлено: 18:48 04.08.2022)
WP: США столкнулись с серьезной проблемой при попытке изолировать Россию
WP: крупная сделка Индии с Россией показала Западу, насколько сложно изолировать Москву
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индия резко увеличила импорт удобрений из России, обнажив серьезные препятствия, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники в попытке изолировать Москву. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.
Нью-Дели с апреля по июнь закупил рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений у Москвы, а также нарастил поставки угля и подсолнечного масла. В течение мая южноазиатское государство импортировало из России товаров на сумму 8,3 миллиарда долларов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Журналистка напомнила, что это не единственная страна, у которой налажены тесные экономические связи с Москвой. Бразилия также нуждается в ее удобрениях, необходимых для ценного урожая сои.
Как отмечается в статье, сельское хозяйство в этих государствах пострадает от существенного спада без надежных поставок из России.
После начала специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.