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WP: США столкнулись с серьезной проблемой при попытке изолировать Россию - РИА Новости, 04.08.2022
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WP: США столкнулись с серьезной проблемой при попытке изолировать Россию
WP: США столкнулись с серьезной проблемой при попытке изолировать Россию - РИА Новости, 04.08.2022
WP: США столкнулись с серьезной проблемой при попытке изолировать Россию
Индия резко увеличила импорт удобрений из России, обнажив серьезные препятствия, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники в попытке изолировать... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:42
2022-08-04T18:48
политика
россия
индия
сша
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индия резко увеличила импорт удобрений из России, обнажив серьезные препятствия, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники в попытке изолировать Москву. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.Нью-Дели с апреля по июнь закупил рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений у Москвы, а также нарастил поставки угля и подсолнечного масла. В течение мая южноазиатское государство импортировало из России товаров на сумму 8,3 миллиарда долларов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Журналистка напомнила, что это не единственная страна, у которой налажены тесные экономические связи с Москвой. Бразилия также нуждается в ее удобрениях, необходимых для ценного урожая сои.Как отмечается в статье, сельское хозяйство в этих государствах пострадает от существенного спада без надежных поставок из России.После начала специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.
https://ria.ru/20220804/gaz-1807280089.html
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политика, россия, индия, сша
18:42 04.08.2022 (обновлено: 18:48 04.08.2022)
 
WP: США столкнулись с серьезной проблемой при попытке изолировать Россию

WP: крупная сделка Индии с Россией показала Западу, насколько сложно изолировать Москву

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Индия резко увеличила импорт удобрений из России, обнажив серьезные препятствия, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники в попытке изолировать Москву. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.
Нью-Дели с апреля по июнь закупил рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений у Москвы, а также нарастил поставки угля и подсолнечного масла. В течение мая южноазиатское государство импортировало из России товаров на сумму 8,3 миллиарда долларов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины для Северного потока на предприятии Siemens - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
16:59
The Telegraph: промышленность в Германии рухнет без российского газа
Журналистка напомнила, что это не единственная страна, у которой налажены тесные экономические связи с Москвой. Бразилия также нуждается в ее удобрениях, необходимых для ценного урожая сои.
Как отмечается в статье, сельское хозяйство в этих государствах пострадает от существенного спада без надежных поставок из России.
После начала специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.
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