https://ria.ru/20220804/ispaniya-1807157821.html

В Испании заявили, что экономия электричества вызовет рост преступности

В Испании заявили, что экономия электричества вызовет рост преступности - РИА Новости, 04.08.2022

В Испании заявили, что экономия электричества вызовет рост преступности

Политики и правоохранительные органы Испании считают, что меры правительства по энергосбережению, в частности выключение подсветки витрин и общественных зданий, РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:53

2022-08-04T10:53

2022-08-04T11:17

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мадрид

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Политики и правоохранительные органы Испании считают, что меры правительства по энергосбережению, в частности выключение подсветки витрин и общественных зданий, могут привести к росту преступности, сообщает газета Razon.Правительство Испании в понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране. Согласно плану, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Во вторник соответствующий указ был опубликован в официальном бюллетене. По данным газеты Mundo, штраф за нарушение принятых правительством Испании положений по энергосбережению может составить от 60 тысяч до 600 тысяч евро.Как сообщает газета Razon, глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо предупредила, что энергосбережение может представлять "проблему для безопасности". Подобное мнение высказала координатор социальной политики правой Народной партии Марта Гонсалес, заявив, что отключение света в витринах магазинов и подсветки общественных зданий может представлять риск для женщин.По словам источников газеты в силах и органах государственной безопасности (FFCCS), выключение света в витринах действительно может способствовать ухудшению ситуации с безопасностью."Преступникам легче совершать преступления", - приводит газета слова источников.Хотя фонари по-прежнему будут работать, введенные меры по энергосбережению позволят преступникам действовать более скрытно, так как подсветка витрин дополняет освещение некоторых улиц.

https://ria.ru/20220730/galstuk-1806123802.html

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мадрид

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, мадрид