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В Испании заявили, что экономия электричества вызовет рост преступности - РИА Новости, 04.08.2022
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В Испании заявили, что экономия электричества вызовет рост преступности
В Испании заявили, что экономия электричества вызовет рост преступности - РИА Новости, 04.08.2022
В Испании заявили, что экономия электричества вызовет рост преступности
Политики и правоохранительные органы Испании считают, что меры правительства по энергосбережению, в частности выключение подсветки витрин и общественных зданий, РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:53
2022-08-04T11:17
в мире
испания
мадрид
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Политики и правоохранительные органы Испании считают, что меры правительства по энергосбережению, в частности выключение подсветки витрин и общественных зданий, могут привести к росту преступности, сообщает газета Razon.Правительство Испании в понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране. Согласно плану, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Во вторник соответствующий указ был опубликован в официальном бюллетене. По данным газеты Mundo, штраф за нарушение принятых правительством Испании положений по энергосбережению может составить от 60 тысяч до 600 тысяч евро.Как сообщает газета Razon, глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо предупредила, что энергосбережение может представлять "проблему для безопасности". Подобное мнение высказала координатор социальной политики правой Народной партии Марта Гонсалес, заявив, что отключение света в витринах магазинов и подсветки общественных зданий может представлять риск для женщин.По словам источников газеты в силах и органах государственной безопасности (FFCCS), выключение света в витринах действительно может способствовать ухудшению ситуации с безопасностью."Преступникам легче совершать преступления", - приводит газета слова источников.Хотя фонари по-прежнему будут работать, введенные меры по энергосбережению позволят преступникам действовать более скрытно, так как подсветка витрин дополняет освещение некоторых улиц.
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в мире, испания, мадрид
10:53 04.08.2022 (обновлено: 11:17 04.08.2022)
 
В Испании заявили, что экономия электричества вызовет рост преступности

Испанские политики считают, что экономия электричества может вызвать рост преступности

© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Испании
Сотрудник полиции в Испании - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Сотрудник полиции в Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Политики и правоохранительные органы Испании считают, что меры правительства по энергосбережению, в частности выключение подсветки витрин и общественных зданий, могут привести к росту преступности, сообщает газета Razon.
Правительство Испании в понедельник утвердило план по энергосбережению и управлению энергопотреблением в стране. Согласно плану, кондиционеры в общественных учреждениях не могут быть установлены на температуру ниже 27 градусов, а отопление не может превышать 19 градусов. Входные двери должны закрываться автоматически, а свет в витринах должен выключаться уже в 22.00 по местному времени (23.00 мск). Во вторник соответствующий указ был опубликован в официальном бюллетене. По данным газеты Mundo, штраф за нарушение принятых правительством Испании положений по энергосбережению может составить от 60 тысяч до 600 тысяч евро.
Галстуки - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 19:11
В Испании раскритиковали идею отказаться от галстуков ради экономии
Как сообщает газета Razon, глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо предупредила, что энергосбережение может представлять "проблему для безопасности". Подобное мнение высказала координатор социальной политики правой Народной партии Марта Гонсалес, заявив, что отключение света в витринах магазинов и подсветки общественных зданий может представлять риск для женщин.
По словам источников газеты в силах и органах государственной безопасности (FFCCS), выключение света в витринах действительно может способствовать ухудшению ситуации с безопасностью.
"Преступникам легче совершать преступления", - приводит газета слова источников.
Хотя фонари по-прежнему будут работать, введенные меры по энергосбережению позволят преступникам действовать более скрытно, так как подсветка витрин дополняет освещение некоторых улиц.
Лампы - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 19:07
В Испании только каждый четвертый регион начал экономить энергию по плану
 
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