https://ria.ru/20220804/iskazhenie-1807126366.html
Посол в Японии заявил о намеренном искажении Западом сигналов от России
Посол в Японии заявил о намеренном искажении Западом сигналов от России - РИА Новости, 04.08.2022
Посол в Японии заявил о намеренном искажении Западом сигналов от России
Запад намеренно искажает сигналы от РФ в своих пропагандистских целях, для нагнетания антироссийской истерии и подрыва российских позиций на Обзорной... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T07:21
2022-08-04T07:21
2022-08-04T07:21
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ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Запад намеренно искажает сигналы от РФ в своих пропагандистских целях, для нагнетания антироссийской истерии и подрыва российских позиций на Обзорной конференции по ДНЯО, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин, выступая на круглом столе по тематике ядерного разоружения и контроля над вооружениями, проходящем в японском городе Хиросима при поддержке российского диппредставительства.Глава российской дипмиссии подчеркнул, что враждебная экспансия НАТО "созданием антироссийского плацдарма на Украине пересекла наши "красные линии" и напрямую затронула коренные интересы национальной безопасности"."Столкнувшись с решительным отпором этой экспансии, США и их союзники перешли к ожесточённому гибридному противостоянию с нашей страной, опасно балансируя на грани прямого вооружённого столкновения. В то же время по логике, подтверждённой в упомянутом заявлении "пятёрки", должна быть предотвращена любая военная конфронтация между ядерными соперниками, так как она чревата эскалацией на ядерный уровень. Именно в этом состоит суть предупреждений России о потенциальных последствиях прямой агрессии стран НАТО против нашей страны в контексте украинского кризиса", - отметил Галузин, добавив, что Россия, "разумеется, выступаем за то, чтобы этого не допустить".При этом, по словам российского посла в Японии, сигналы РФ "на Западе склонны злонамеренно искажать в пропагандистских целях" и "для нагнетания антироссийской истерии и подрыва наших позиций на Обзорной конференции по ДНЯО"."В частности, было недобросовестно интерпретировано решение президента России временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Речь шла исключительно о переходе смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом. Это означает, что повышена бдительность на случай акций по запугиванию и принуждению нашей страны с задействованием средств ядерного нападения. Основанием для такого решения стали провокации и заявления представителей западных ядерных стран о возможности вмешательства НАТО в военные действия на Украине против России", - пояснил Галузин.В качестве другого примера дипломат привел какие-либо "утверждения о значительном количественном наращивании нашей страной ядерного потенциала", которые являются бездоказательными и "базируются либо на недостоверных оценках, либо на откровенной дезинформации"."Мы досконально соблюдаем свои обязательства в сфере контроля над вооружениями. Появление у России новых систем оружия сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, в том числе за счет выбывания устаревающих типов", - заявил посол России в Японии, также подчеркнув, что "разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который целенаправленно подрывается дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами "глобального удара", способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности".
https://ria.ru/20220804/provokatsii-1807117401.html
https://ria.ru/20220803/oruzhie-1806820127.html
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россия, япония, украина, нато, михаил галузин, в мире
Посол в Японии заявил о намеренном искажении Западом сигналов от России
Посол России в Японии Галузин заявил о намеренном искажении Западом сигналов от Москвы
ТОКИО, 4 авг – РИА Новости. Запад намеренно искажает сигналы от РФ в своих пропагандистских целях, для нагнетания антироссийской истерии и подрыва российских позиций на Обзорной конференции по ДНЯО, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин, выступая на круглом столе по тематике ядерного разоружения и контроля над вооружениями, проходящем в японском городе Хиросима при поддержке российского диппредставительства.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что враждебная экспансия НАТО
"созданием антироссийского плацдарма на Украине
пересекла наши "красные линии" и напрямую затронула коренные интересы национальной безопасности".
"Столкнувшись с решительным отпором этой экспансии, США
и их союзники перешли к ожесточённому гибридному противостоянию с нашей страной, опасно балансируя на грани прямого вооружённого столкновения. В то же время по логике, подтверждённой в упомянутом заявлении "пятёрки", должна быть предотвращена любая военная конфронтация между ядерными соперниками, так как она чревата эскалацией на ядерный уровень. Именно в этом состоит суть предупреждений России
о потенциальных последствиях прямой агрессии стран НАТО против нашей страны в контексте украинского кризиса", - отметил Галузин, добавив, что Россия, "разумеется, выступаем за то, чтобы этого не допустить".
При этом, по словам российского посла в Японии
, сигналы РФ "на Западе склонны злонамеренно искажать в пропагандистских целях" и "для нагнетания антироссийской истерии и подрыва наших позиций на Обзорной конференции по ДНЯО".
"В частности, было недобросовестно интерпретировано решение президента России временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Речь шла исключительно о переходе смен пунктов управления стратегическими силами к несению дежурства усиленным составом. Это означает, что повышена бдительность на случай акций по запугиванию и принуждению нашей страны с задействованием средств ядерного нападения. Основанием для такого решения стали провокации и заявления представителей западных ядерных стран о возможности вмешательства НАТО в военные действия на Украине против России", - пояснил Галузин.
В качестве другого примера дипломат привел какие-либо "утверждения о значительном количественном наращивании нашей страной ядерного потенциала", которые являются бездоказательными и "базируются либо на недостоверных оценках, либо на откровенной дезинформации".
"Мы досконально соблюдаем свои обязательства в сфере контроля над вооружениями. Появление у России новых систем оружия сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, в том числе за счет выбывания устаревающих типов", - заявил посол России в Японии, также подчеркнув, что "разработка перспективных комплексов носит вынужденный характер и связана с необходимостью поддерживать стратегический баланс, который целенаправленно подрывается дестабилизирующими шагами по развитию США ничем не ограниченной глобальной системы ПРО в сочетании с высокоточными неядерными средствами "глобального удара", способными решать стратегические задачи, а также другими действиями, угрожающими стратегической стабильности".