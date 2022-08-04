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В Госдуме заявили о необходимости правового статуса для инфлюэнсеров
В Госдуме заявили о необходимости правового статуса для инфлюэнсеров - РИА Новости, 04.08.2022
В Госдуме заявили о необходимости правового статуса для инфлюэнсеров
В российском законодательстве необходимо прописать правовой статус профессиональных блогеров-инфлюэнсеров и запретить им рекламировать сомнительные товары и... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:38
2022-08-04T14:38
2022-08-04T14:42
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В российском законодательстве необходимо прописать правовой статус профессиональных блогеров-инфлюэнсеров и запретить им рекламировать сомнительные товары и услуги, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.Политик написал в Telegram-канале, что подписчики поделились с ним историей девушки из Кузбасса, которая из-за рекламы блогера с аудиторией порядка 400 тысяч человек стала жертвой мошенников. Обманутая после просмотра рекламы магазина смартфонов попыталась купить девайс, перевела деньги, после чего злоумышленники перестали выходить на связь."Заявление в полицию написано, но учитывая, что подобные преступления сложно расследовались даже когда эта соцсеть не была заблокирована в РФ, у меня большие сомнения, что мошенников найдут и накажут. И, скорее всего, блогерша будет проходить по этому делу свидетелем – пусть она и получила прямую выгоду, участвуя в этой схеме, но преступного умысла, скорее всего, действительно не имела", - отметил он.По словам парламентария, для профилактики подобных случаев в законодательстве необходимо прописать правовой статус профессиональных инфлюэнсеров, "но в то же время не повторить ошибок, допущенных в законе о "реестре блогеров"."Параллельно государство должно способствовать любым формам их самоорганизации и формированию этических правил. Одним из которых, очевидно, должен стать запрет на рекламу сомнительных товаров и услуг", - резюмировал он.
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общество, технологии, россия
14:38 04.08.2022 (обновлено: 14:42 04.08.2022)
В Госдуме заявили о необходимости правового статуса для инфлюэнсеров
Депутат Горелкин предложил прописать в законодательстве правовой статус инфлюэнсеров
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
В российском законодательстве необходимо прописать правовой статус профессиональных блогеров-инфлюэнсеров и запретить им рекламировать сомнительные товары и услуги, заявил
замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Политик написал в Telegram-канале, что подписчики поделились с ним историей девушки из Кузбасса, которая из-за рекламы блогера с аудиторией порядка 400 тысяч человек стала жертвой мошенников. Обманутая после просмотра рекламы магазина смартфонов попыталась купить девайс, перевела деньги, после чего злоумышленники перестали выходить на связь.
"Заявление в полицию написано, но учитывая, что подобные преступления сложно расследовались даже когда эта соцсеть не была заблокирована в РФ
, у меня большие сомнения, что мошенников найдут и накажут. И, скорее всего, блогерша будет проходить по этому делу свидетелем – пусть она и получила прямую выгоду, участвуя в этой схеме, но преступного умысла, скорее всего, действительно не имела", - отметил он.
По словам парламентария, для профилактики подобных случаев в законодательстве необходимо прописать правовой статус профессиональных инфлюэнсеров, "но в то же время не повторить ошибок, допущенных в законе о "реестре блогеров".
"Параллельно государство должно способствовать любым формам их самоорганизации и формированию этических правил. Одним из которых, очевидно, должен стать запрет на рекламу сомнительных товаров и услуг", - резюмировал он.