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Украинские войска нанесли ракетный удар по зернотокам в Запорожской области - РИА Новости, 04.08.2022
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Украинские войска нанесли ракетный удар по зернотокам в Запорожской области
Украинские войска нанесли ракетный удар по зернотокам в Запорожской области - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска нанесли ракетный удар по зернотокам в Запорожской области
ВСУ обстреляли зернотоки и ангары села Гусарка Запорожской области, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:04
2022-08-04T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
киев
херсонская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли зернотоки и ангары села Гусарка Запорожской области, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.По словам чиновника, практически ежедневно киевские власти совершают попытки дестабилизировать мирную жизнь в регионе, нанося удары по мирной инфраструктуре, урожаю хлеба и сельхозтехнике."Технику мы закупим новую, аграрии будут обеспечены всем необходимым, у нас есть для этого ресурс, а покушения на землю и хлеб Запорожской области — очередная тщетная попытка киевского руководства и их пособников создать гуманитарную катастрофу", — подчеркнул Балицкий и добавил, что гуманитарная катастрофа назревает на подконтрольных Киеву территориях.Он добавил, что Украина занята только "войной с зерном, насосными станциями и гуманитарными конвоями".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220724/polya-1804581126.html
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в мире, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, киев, херсонская область , евгений балицкий, владимир путин, россия
18:04 04.08.2022 (обновлено: 19:02 04.08.2022)
 
Украинские войска нанесли ракетный удар по зернотокам в Запорожской области

Украинские войска выпустили по зернотокам в селе Гусарка Запорожской области четыре ракеты

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина выгружает зерно
Машина выгружает зерно - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
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Машина выгружает зерно. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли зернотоки и ангары села Гусарка Запорожской области, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"Четыре ракеты украинских военных формирований атаковали зернотоки и ангары села Гусарка Запорожской области. Полностью разрушены ангары, повреждены сельхозтехника, оборудование для обмолота зерна. Самое главное, пострадавших нет", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, практически ежедневно киевские власти совершают попытки дестабилизировать мирную жизнь в регионе, нанося удары по мирной инфраструктуре, урожаю хлеба и сельхозтехнике.
"Технику мы закупим новую, аграрии будут обеспечены всем необходимым, у нас есть для этого ресурс, а покушения на землю и хлеб Запорожской области — очередная тщетная попытка киевского руководства и их пособников создать гуманитарную катастрофу", — подчеркнул Балицкий и добавил, что гуманитарная катастрофа назревает на подконтрольных Киеву территориях.
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Он добавил, что Украина занята только "войной с зерном, насосными станциями и гуманитарными конвоями".
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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