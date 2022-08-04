https://ria.ru/20220804/gusarka-1807300989.html

Украинские войска нанесли ракетный удар по зернотокам в Запорожской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по зернотокам в Запорожской области - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска нанесли ракетный удар по зернотокам в Запорожской области

ВСУ обстреляли зернотоки и ангары села Гусарка Запорожской области, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:04

2022-08-04T18:04

2022-08-04T19:02

специальная военная операция на украине

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херсонская область

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. ВСУ обстреляли зернотоки и ангары села Гусарка Запорожской области, сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.По словам чиновника, практически ежедневно киевские власти совершают попытки дестабилизировать мирную жизнь в регионе, нанося удары по мирной инфраструктуре, урожаю хлеба и сельхозтехнике."Технику мы закупим новую, аграрии будут обеспечены всем необходимым, у нас есть для этого ресурс, а покушения на землю и хлеб Запорожской области — очередная тщетная попытка киевского руководства и их пособников создать гуманитарную катастрофу", — подчеркнул Балицкий и добавил, что гуманитарная катастрофа назревает на подконтрольных Киеву территориях.Он добавил, что Украина занята только "войной с зерном, насосными станциями и гуманитарными конвоями".Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220724/polya-1804581126.html

https://ria.ru/20220721/podzhog-1803971982.html

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в мире, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, киев, херсонская область , евгений балицкий, владимир путин, россия