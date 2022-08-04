https://ria.ru/20220804/gumpomosch-1807361878.html
Мирному населению ДНР и Украины передали более 141 тонны гумпомощи
Мирному населению ДНР и Украины передали более 141 тонны гумпомощи - РИА Новости, 04.08.2022
Мирному населению ДНР и Украины передали более 141 тонны гумпомощи
Россия за сутки провела три гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, местным жителям передано 141,3 тонны гумпомощи, сообщил в четверг... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T21:58
2022-08-04T21:58
2022-08-04T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
донецкая народная республика
донбасс
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Россия за сутки провела три гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Херсонской областях, местным жителям передано 141,3 тонны гумпомощи, сообщил в четверг руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил МизинцевМизинцев сообщил, что для значительной части украинцев, фактически преданных собственной преступной властью, российская гуманитарная помощь остается единственной возможностью выжить."На пунктах сбора подготовлено свыше 53 тысяч тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. В республики Донбасса и на Украину (со 2 марта 2022 года) доставлено 51 100 тонн гуманитарной помощи, проведены 1 404 акции, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передана 141,3 тонны гуманитарной помощи", - заявил Мизинцев.По его словам, 4 августа проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 437,8 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , донецкая народная республика, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины, украина
Мирному населению ДНР и Украины передали более 141 тонны гумпомощи
Минобороны: за сутки мирным жителям ДНР и Украины передали более 141,3 тонны гумпомощи