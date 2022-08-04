https://ria.ru/20220804/gosperevorot-1807221724.html
Настоящей угрозой миропорядку был госпереворот на Украине, заявил Песков
Настоящей угрозой миропорядку был госпереворот на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022
Настоящей угрозой миропорядку был госпереворот на Украине, заявил Песков
Настоящей угрозой миропорядку в мире и Европе был переворот на Украине в 2014 году, который был тщательно срежиссирован странами-членами НАТО, сказал... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:03
2022-08-04T14:03
2022-08-04T14:03
цены на нефть
в мире
украина
нато
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:96:3001:1784_1920x0_80_0_0_cc7a2052a865caa2544e6e158080f7da.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Настоящей угрозой миропорядку в мире и Европе был переворот на Украине в 2014 году, который был тщательно срежиссирован странами-членами НАТО, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире, и на нашем континенте, то есть в Европе, наверное, переворот, который произошёл на Украине в 14-м году, и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами-членами НАТО. Несмотря на те гарантии, которые министры иностранных дел ряда стран давали. Отсюда проистекает угроза и опасность для миропорядка", - сказал Песков журналистам в среду.
https://ria.ru/20220804/arestovich-1807220776.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772667925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2514e6469260ad16e2eb226e9b9e9419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, в мире, украина, нато, европа
Настоящей угрозой миропорядку был госпереворот на Украине, заявил Песков
Песков: настоящей угрозой миропорядку был переворот на Украине в 2014 году