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Настоящей угрозой миропорядку был госпереворот на Украине, заявил Песков

Настоящей угрозой миропорядку был госпереворот на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 04.08.2022

Настоящей угрозой миропорядку был госпереворот на Украине, заявил Песков

Настоящей угрозой миропорядку в мире и Европе был переворот на Украине в 2014 году, который был тщательно срежиссирован странами-членами НАТО, сказал... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:03

2022-08-04T14:03

2022-08-04T14:03

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Настоящей угрозой миропорядку в мире и Европе был переворот на Украине в 2014 году, который был тщательно срежиссирован странами-членами НАТО, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Настоящая угроза мировому порядку и ситуации в мире, и на нашем континенте, то есть в Европе, наверное, переворот, который произошёл на Украине в 14-м году, и который был тщательно срежиссирован, в том числе странами-членами НАТО. Несмотря на те гарантии, которые министры иностранных дел ряда стран давали. Отсюда проистекает угроза и опасность для миропорядка", - сказал Песков журналистам в среду.

https://ria.ru/20220804/arestovich-1807220776.html

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цены на нефть, в мире, украина, нато, европа