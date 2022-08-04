Рейтинг@Mail.ru
Китайцы предрекли немцам превращение в мороженое без российского газа - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220804/gaz-1807217437.html
Китайцы предрекли немцам превращение в мороженое без российского газа
Китайцы предрекли немцам превращение в мороженое без российского газа - РИА Новости, 04.08.2022
Китайцы предрекли немцам превращение в мороженое без российского газа
Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали действия Германии в ситуации с поставкой турбины для "Северного потока". Многие пришли к выводу, что... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:48
2022-08-04T16:37
германия
канада
россия
газпром
siemens
северный поток
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801740057_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_488f03459eb328f7e3f437bfbe6594fb.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали действия Германии в ситуации с поставкой турбины для "Северного потока". Многие пришли к выводу, что антироссийские санкции Запада застали врасплох тех, кто их вводил, и предрекли немцам незавидное будущее уже этой зимой."При нынешних 20 процентах мощностей цена газа в четыре раза выше, чем раньше. Ну и кто выиграл?" — задался вопросом один из комментаторов."Те, кто под санкциями, уже ни о чем не волнуются. Тревожатся те, кто накладывает их, ха-ха", — отметил Ahuan2020."Северный поток — 1" в будущем не запустят на полную мощность, поэтому необходимо запустить "Северный поток — 2". Если не сделаете этого сейчас, Россия не позволит это сделать в октябре", — считает Тун Синь."Это явно вина Siemens. Если у вас нет российской таможенной декларации, вы же можете ее сделать, можете отправить техническую документацию!" — подчеркнул guan_16045805491294."В очередной раз Германия доказала, что была застигнута врасплох", — выразил мнение пользователь с ником Наблюдатель."Кажется, этой зимой немцы собираются превратиться в мороженое, достойно уважения!" — сыронизировал Чэ Юйтянь."Путин вновь заставил всю Европу испугаться", — подытожили читатели.Ранее "Газпром" сообщил, что санкции Канады, Евросоюза и Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии. Кроме того, отправку не могут выполнить из-за несоответствия нынешней ситуации обязательствам Siemens."Северный поток" сейчас — основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html
https://ria.ru/20220725/pribaltika-1804649286.html
https://ria.ru/20220802/evropa-1806511585.html
германия
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801740057_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_f24ceca9cd89dd198b992aa3a6ecfafd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, канада, россия, газпром, siemens, северный поток, северный поток — 2
13:48 04.08.2022 (обновлено: 16:37 04.08.2022)
 
Китайцы предрекли немцам превращение в мороженое без российского газа

Читатели "Гуаньча" обвинили Германию в проблемах с турбиной для "Северного потока"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Газопровод "Северный поток"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали действия Германии в ситуации с поставкой турбины для "Северного потока". Многие пришли к выводу, что антироссийские санкции Запада застали врасплох тех, кто их вводил, и предрекли немцам незавидное будущее уже этой зимой.
"При нынешних 20 процентах мощностей цена газа в четыре раза выше, чем раньше. Ну и кто выиграл?" — задался вопросом один из комментаторов.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 08:00
Запад ставит Украине задачу: отменить зиму или самоликвидироваться
"Те, кто под санкциями, уже ни о чем не волнуются. Тревожатся те, кто накладывает их, ха-ха", — отметил Ahuan2020.
"Северный поток — 1" в будущем не запустят на полную мощность, поэтому необходимо запустить "Северный поток — 2". Если не сделаете этого сейчас, Россия не позволит это сделать в октябре", — считает Тун Синь.
"Это явно вина Siemens. Если у вас нет российской таможенной декларации, вы же можете ее сделать, можете отправить техническую документацию!" — подчеркнул guan_16045805491294.
"В очередной раз Германия доказала, что была застигнута врасплох", — выразил мнение пользователь с ником Наблюдатель.
"Кажется, этой зимой немцы собираются превратиться в мороженое, достойно уважения!" — сыронизировал Чэ Юйтянь.
На одной из улиц Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 08:00
Прибалтика подписалась на экономический суицид
"Путин вновь заставил всю Европу испугаться", — подытожили читатели.
Ранее "Газпром" сообщил, что санкции Канады, Евросоюза и Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии. Кроме того, отправку не могут выполнить из-за несоответствия нынешней ситуации обязательствам Siemens.
"Северный поток" сейчас — основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.
Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сотрудник газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 08:00
Европа попала в капкан, расставленный ею для России
 
ГерманияКанадаРоссияГазпромSiemensСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала