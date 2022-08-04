13:48 04.08.2022 (обновлено: 16:37 04.08.2022)
Китайцы предрекли немцам превращение в мороженое без российского газа
Читатели "Гуаньча" обвинили Германию в проблемах с турбиной для "Северного потока"
Газопровод "Северный поток"
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали действия Германии в ситуации с поставкой турбины для "Северного потока". Многие пришли к выводу, что антироссийские санкции Запада застали врасплох тех, кто их вводил, и предрекли немцам незавидное будущее уже этой зимой.
"При нынешних 20 процентах мощностей цена газа в четыре раза выше, чем раньше. Ну и кто выиграл?" — задался вопросом один из комментаторов.
"Те, кто под санкциями, уже ни о чем не волнуются. Тревожатся те, кто накладывает их, ха-ха", — отметил Ahuan2020.
"Северный поток — 1" в будущем не запустят на полную мощность, поэтому необходимо запустить "Северный поток — 2". Если не сделаете этого сейчас, Россия не позволит это сделать в октябре", — считает Тун Синь.
"Это явно вина Siemens. Если у вас нет российской таможенной декларации, вы же можете ее сделать, можете отправить техническую документацию!" — подчеркнул guan_16045805491294.
"В очередной раз Германия доказала, что была застигнута врасплох", — выразил мнение пользователь с ником Наблюдатель.
"Кажется, этой зимой немцы собираются превратиться в мороженое, достойно уважения!" — сыронизировал Чэ Юйтянь.
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"Путин вновь заставил всю Европу испугаться", — подытожили читатели.
Ранее "Газпром" сообщил, что санкции Канады, Евросоюза и Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии. Кроме того, отправку не могут выполнить из-за несоответствия нынешней ситуации обязательствам Siemens.
"Северный поток" сейчас — основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций, "Газпром" вынужденно снизил прокачку сначала до 40 процентов мощности газопровода, а затем до 20 процентов.
Российская компания 25 июля сообщила, что получила от Siemens документы от властей Канады, где ремонтировали турбину, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании. Решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей.
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