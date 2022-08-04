https://ria.ru/20220804/forum-1807291606.html
Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ
Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ - РИА Новости, 04.08.2022
Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ
Состав гостей на Восточном экономическом форуме сейчас прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:33
2022-08-04T17:33
2022-08-04T17:33
экономика
восточный экономический форум (вэф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Состав гостей на Восточном экономическом форуме сейчас прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы дорабатываем по-прежнему состав. Мы ждем гостей. Гости будут. Форум так же важен, как и важен сам регион для нас. И в ближайшее время, когда уже вся композиция будет понятна, мы тоже сделаем сообщение", - сказал он журналистам.
https://realty.ria.ru/20220804/master-plany-1807166981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, восточный экономический форум (вэф), дмитрий песков
Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ
Пресс-секретарь президента Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ