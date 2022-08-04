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Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ - РИА Новости, 04.08.2022
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Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ
Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ - РИА Новости, 04.08.2022
Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ
Состав гостей на Восточном экономическом форуме сейчас прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:33
2022-08-04T17:33
экономика
восточный экономический форум (вэф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Состав гостей на Восточном экономическом форуме сейчас прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы дорабатываем по-прежнему состав. Мы ждем гостей. Гости будут. Форум так же важен, как и важен сам регион для нас. И в ближайшее время, когда уже вся композиция будет понятна, мы тоже сделаем сообщение", - сказал он журналистам.
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экономика, восточный экономический форум (вэф), дмитрий песков
17:33 04.08.2022
 
Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ

Пресс-секретарь президента Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВЭФ
ВЭФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Состав гостей на Восточном экономическом форуме сейчас прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы дорабатываем по-прежнему состав. Мы ждем гостей. Гости будут. Форум так же важен, как и важен сам регион для нас. И в ближайшее время, когда уже вся композиция будет понятна, мы тоже сделаем сообщение", - сказал он журналистам.
ВЭФ-2021. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:22
На ВЭФ покажут мастер-планы Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ и Магадана
 
ЭкономикаВосточный экономический форум (ВЭФ)Дмитрий Песков
 
 
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