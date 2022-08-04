https://ria.ru/20220804/forum-1807291606.html

Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ

Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ - РИА Новости, 04.08.2022

Песков рассказал о работе над составом гостей ВЭФ

Состав гостей на Восточном экономическом форуме сейчас прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:33

2022-08-04T17:33

2022-08-04T17:33

экономика

восточный экономический форум (вэф)

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489881_0:246:3165:2026_1920x0_80_0_0_e47844e2a6b23d346e5db20902a7b8ed.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Состав гостей на Восточном экономическом форуме сейчас прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы дорабатываем по-прежнему состав. Мы ждем гостей. Гости будут. Форум так же важен, как и важен сам регион для нас. И в ближайшее время, когда уже вся композиция будет понятна, мы тоже сделаем сообщение", - сказал он журналистам.

https://realty.ria.ru/20220804/master-plany-1807166981.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, восточный экономический форум (вэф), дмитрий песков