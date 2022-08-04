13:56 04.08.2022 (обновлено: 16:48 04.08.2022)
Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран
Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители 40 стран
Символика Восточного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
"Такой значительный интерес к форуму подчеркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы ожидаем участия иностранных лидеров и гостей высокого уровня", — приводит его слова фонд "Росконгресс".
Как утверждает советник президента, организаторы подготовили насыщенную деловую программу, посвященную актуальным вопросам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международного сотрудничества, а также обсуждению траектории выхода из кризиса и новой архитектуры мира.
"Сегодня мы уже оказались в новой реальности, наша ключевая задача, сформулированная в главной теме форума, — "На пути к многополярному миру" — перестроить бизнес-процессы, найти новые точки опоры для экономического сотрудничества и роста. Уверен, что форум в очередной раз подтвердит статус ведущей коммуникационной площадки в АТР", — добавил Кобяков.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Как уточнил оргкомитет, в программу форума включили более 70 деловых мероприятий. Ожидается, что в нем примут участие около четырех тысяч делегатов и представителей СМИ.