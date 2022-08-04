https://ria.ru/20220804/forum-1807220514.html

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран - РИА Новости, 04.08.2022

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран

Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:56

2022-08-04T13:56

2022-08-04T16:48

россия

экономика

владивосток

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747980740_0:196:3072:1923_1920x0_80_0_0_3294ef7b4db051943f08bf1d08df8771.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Как утверждает советник президента, организаторы подготовили насыщенную деловую программу, посвященную актуальным вопросам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международного сотрудничества, а также обсуждению траектории выхода из кризиса и новой архитектуры мира."Сегодня мы уже оказались в новой реальности, наша ключевая задача, сформулированная в главной теме форума, — "На пути к многополярному миру" — перестроить бизнес-процессы, найти новые точки опоры для экономического сотрудничества и роста. Уверен, что форум в очередной раз подтвердит статус ведущей коммуникационной площадки в АТР", — добавил Кобяков.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Как уточнил оргкомитет, в программу форума включили более 70 деловых мероприятий. Ожидается, что в нем примут участие около четырех тысяч делегатов и представителей СМИ.

https://ria.ru/20220803/biznes-1806894544.html

https://ria.ru/20220803/memorandum-1806969242.html

россия

владивосток

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет