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Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран - РИА Новости, 04.08.2022
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Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран
Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран - РИА Новости, 04.08.2022
Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран
Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:56
2022-08-04T16:48
россия
экономика
владивосток
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.Как утверждает советник президента, организаторы подготовили насыщенную деловую программу, посвященную актуальным вопросам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международного сотрудничества, а также обсуждению траектории выхода из кризиса и новой архитектуры мира."Сегодня мы уже оказались в новой реальности, наша ключевая задача, сформулированная в главной теме форума, — "На пути к многополярному миру" — перестроить бизнес-процессы, найти новые точки опоры для экономического сотрудничества и роста. Уверен, что форум в очередной раз подтвердит статус ведущей коммуникационной площадки в АТР", — добавил Кобяков.ВЭФ пройдет 5-8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).Как уточнил оргкомитет, в программу форума включили более 70 деловых мероприятий. Ожидается, что в нем примут участие около четырех тысяч делегатов и представителей СМИ.
https://ria.ru/20220803/biznes-1806894544.html
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россия, экономика, владивосток, дальний восток, дальневосточный федеральный университет
13:56 04.08.2022 (обновлено: 16:48 04.08.2022)
 
Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили 40 стран

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили представители 40 стран

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСимволика Восточного экономического форума
Символика Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Символика Восточного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Представители 40 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

"Такой значительный интерес к форуму подчеркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы ожидаем участия иностранных лидеров и гостей высокого уровня", — приводит его слова фонд "Росконгресс".

Как утверждает советник президента, организаторы подготовили насыщенную деловую программу, посвященную актуальным вопросам развития Дальнего Востока, глобальной и региональной экономики, международного сотрудничества, а также обсуждению траектории выхода из кризиса и новой архитектуры мира.
"Сегодня мы уже оказались в новой реальности, наша ключевая задача, сформулированная в главной теме форума, — "На пути к многополярному миру" — перестроить бизнес-процессы, найти новые точки опоры для экономического сотрудничества и роста. Уверен, что форум в очередной раз подтвердит статус ведущей коммуникационной площадки в АТР", — добавил Кобяков.
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Как уточнил оргкомитет, в программу форума включили более 70 деловых мероприятий. Ожидается, что в нем примут участие около четырех тысяч делегатов и представителей СМИ.
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