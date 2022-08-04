https://ria.ru/20220804/finlyandiya-1807143950.html

Жители Финляндии рассказали, что думают по поводу выдачи виз россиянам

Жители Финляндии рассказали, что думают по поводу выдачи виз россиянам - РИА Новости, 04.08.2022

Жители Финляндии рассказали, что думают по поводу выдачи виз россиянам

Более половины жителей Финляндии выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам, сообщает YLE в преддверии обсуждения этого вопроса президентом и... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:35

2022-08-04T10:35

2022-08-04T11:47

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг — РИА Новости. Более половины жителей Финляндии выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам, сообщает YLE в преддверии обсуждения этого вопроса президентом и кабмином страны.На вопрос, должна ли Финляндия прекратить выдачу разрешений на въезд гражданам РФ, положительно ответили 58 процентов опрошенных. Четверть — 24 процента — настаивают на продолжении процедуры, а 18 процентов — пока не определились.Среди тех, кто выступил за прекращение выдачи виз, большинство — мужчины в возрасте от 50 до 64 лет с высокими доходами.Опрос проведен компанией Taloustutkimus по заказу YLE в начале августа среди почти тысячи жителей страны.Финляндия по-прежнему обрабатывает заявки на получение визы от россиян, хотя многие другие страны прекратили это делать, напоминает телекомпания. Ожидается, что 4 августа вопрос выдачи разрешений на посещение страны нашими соотечественниками обсудят президент страны Саули Ниинисте и члены правительства.В Финляндии активно обсуждается уместность присутствия в стране туристов из РФ на фоне военной спецоперации на Украине. Рассматриваются различные варианты ограничения выдачи виз, вплоть до аннулирования уже действующих.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/finlyandiya-1806981812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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