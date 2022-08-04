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Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк - РИА Новости, 04.08.2022
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Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк
Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк - РИА Новости, 04.08.2022
Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк
Финсектор России способен сам восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, его системной докапитализации не требуется, говорится в документе РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:42
2022-08-04T12:42
экономика
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Финсектор России способен сам восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, его системной докапитализации не требуется, говорится в документе ЦБ РФ для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях"."Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. В настоящее время системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется", - говорится в сообщении.При этом указывается, что отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников.
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экономика, россия
12:42 04.08.2022
 
Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк

Центробанк: финсектор может сам восстановить устойчивость на среднесрочном горизонте

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Финсектор России способен сам восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, его системной докапитализации не требуется, говорится в документе ЦБ РФ для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях".
"Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. В настоящее время системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется", - говорится в сообщении.
При этом указывается, что отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:41
Центробанк призвал вернуться к публикации отчетности банков и компаний
 
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