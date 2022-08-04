https://ria.ru/20220804/finansy-1807196443.html

Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк

Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк - РИА Новости, 04.08.2022

Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк

Финсектор России способен сам восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, его системной докапитализации не требуется, говорится в документе РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:42

2022-08-04T12:42

2022-08-04T12:42

экономика

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Финсектор России способен сам восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, его системной докапитализации не требуется, говорится в документе ЦБ РФ для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях"."Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. В настоящее время системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется", - говорится в сообщении.При этом указывается, что отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников.

https://ria.ru/20220804/tsentrobank-1807195679.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия