https://ria.ru/20220804/finansy-1807196443.html
Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк
Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк - РИА Новости, 04.08.2022
Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк
Финсектор России способен сам восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, его системной докапитализации не требуется, говорится в документе РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:42
2022-08-04T12:42
2022-08-04T12:42
экономика
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Финсектор России способен сам восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте, его системной докапитализации не требуется, говорится в документе ЦБ РФ для общественного обсуждения "Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях"."Проведенный Банком России анализ показывает, что финансовый сектор способен самостоятельно восстановить финансовую устойчивость на среднесрочном горизонте. В настоящее время системной докапитализации финансового сектора, в том числе банковского сектора, не требуется", - говорится в сообщении.При этом указывается, что отдельным финансовым организациям может быть необходима помощь их собственников.
https://ria.ru/20220804/tsentrobank-1807195679.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Финсектор может сам восстановить устойчивость, заявил Центробанк
Центробанк: финсектор может сам восстановить устойчивость на среднесрочном горизонте