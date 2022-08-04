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Глава Подмосковья: 50 регионов примут участие в фестивале "Сыр.Пир.Мир"
Глава Подмосковья: 50 регионов примут участие в фестивале "Сыр.Пир.Мир" - РИА Новости, 04.08.2022
Глава Подмосковья: 50 регионов примут участие в фестивале "Сыр.Пир.Мир"
В сырном фестивале "Сыр.Пир.Мир", который пройдет с 5 по 7 августа на территории городского округа Истра в Подмосковье, примут участие представители 50... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:12
2022-08-04T10:12
2022-08-04T10:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В сырном фестивале "Сыр.Пир.Мир", который пройдет с 5 по 7 августа на территории городского округа Истра в Подмосковье, примут участие представители 50 регионов, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.Фестиваль "Сыр.Пир.Мир" ежегодно проводится в последний месяц лета и является одним из главных гастрономических событий для жителей и гостей Подмосковья."География у нас растет, в этом году, пожалуй, рекорд, уже 50 регионов. Фермеры готовятся, хозяйства небольшие часто, поэтому накапливают продукцию. Она требует особого режима хранения, доставки – это холодильники. Соответственно, мы дополнительные шатры ставим, чтобы хватило и на пятницу, на субботу, и на воскресенье, потому что все расстраиваются, когда уже в воскресенье торговать нечем", - сказал Воробьев.Глава Подмосковья добавил, что общее количество посетителей ожидается на уровне 150 тысяч человек.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. В сырном фестивале "Сыр.Пир.Мир", который пройдет с 5 по 7 августа на территории городского округа Истра в Подмосковье, примут участие представители 50 регионов, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Фестиваль "Сыр.Пир.Мир" ежегодно проводится в последний месяц лета и является одним из главных гастрономических событий для жителей и гостей Подмосковья
.
"География у нас растет, в этом году, пожалуй, рекорд, уже 50 регионов. Фермеры готовятся, хозяйства небольшие часто, поэтому накапливают продукцию. Она требует особого режима хранения, доставки – это холодильники. Соответственно, мы дополнительные шатры ставим, чтобы хватило и на пятницу, на субботу, и на воскресенье, потому что все расстраиваются, когда уже в воскресенье торговать нечем", - сказал Воробьев.
Глава Подмосковья добавил, что общее количество посетителей ожидается на уровне 150 тысяч человек.