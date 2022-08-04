https://ria.ru/20220804/evakuatsiya-1807363781.html

Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 26 тысяч человек

Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 26 тысяч человек - РИА Новости, 04.08.2022

Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 26 тысяч человек

За прошедшие сутки из опасных районов Донбасса и Украины в Россию эвакуированы 26646 человек, в том числе 4214 детей, сообщил в четверг начальник Национального... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T22:11

2022-08-04T22:11

2022-08-04T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

россия

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов Донбасса и Украины в Россию эвакуированы 26646 человек, в том числе 4214 детей, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26646 человек, в том числе 4214 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3102800 человек, из которых 490385 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 514969 автомобилей, в том числе за сутки – 5157", - заявил он в ходе брифинга.Генерал добавил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба за сутки поступило 21 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию ДНР, ЛНР и в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2759915 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, россия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины