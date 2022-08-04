Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 26 тысяч человек
Минобороны: из опасных районов Донбасса и Украины в Россию эвакуировали 26646 человек
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкДевочка машет из кабины грузовика во время эвакуации
Девочка машет из кабины грузовика во время эвакуации. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов Донбасса и Украины в Россию эвакуированы 26646 человек, в том числе 4214 детей, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26646 человек, в том числе 4214 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3102800 человек, из которых 490385 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 514969 автомобилей, в том числе за сутки – 5157", - заявил он в ходе брифинга.
Генерал добавил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба за сутки поступило 21 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию ДНР, ЛНР и в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2759915 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.