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Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 26 тысяч человек - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/evakuatsiya-1807363781.html
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 26 тысяч человек
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 26 тысяч человек - РИА Новости, 04.08.2022
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 26 тысяч человек
За прошедшие сутки из опасных районов Донбасса и Украины в Россию эвакуированы 26646 человек, в том числе 4214 детей, сообщил в четверг начальник Национального... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T22:11
2022-08-04T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
россия
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов Донбасса и Украины в Россию эвакуированы 26646 человек, в том числе 4214 детей, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26646 человек, в том числе 4214 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3102800 человек, из которых 490385 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 514969 автомобилей, в том числе за сутки – 5157", - заявил он в ходе брифинга.Генерал добавил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба за сутки поступило 21 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию ДНР, ЛНР и в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2759915 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, донбасс, россия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
22:11 04.08.2022
 
Из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 26 тысяч человек

Минобороны: из опасных районов Донбасса и Украины в Россию эвакуировали 26646 человек

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкДевочка машет из кабины грузовика во время эвакуации
Девочка машет из кабины грузовика во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Девочка машет из кабины грузовика во время эвакуации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. За прошедшие сутки из опасных районов Донбасса и Украины в Россию эвакуированы 26646 человек, в том числе 4214 детей, сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26646 человек, в том числе 4214 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3102800 человек, из которых 490385 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 514969 автомобилей, в том числе за сутки – 5157", - заявил он в ходе брифинга.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Генерал добавил, что на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба за сутки поступило 21 обращение с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию ДНР, ЛНР и в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2759915 таких обращений из 2139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассРоссияМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФВооруженные силы Украины
 
 
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