https://ria.ru/20220804/elenovka-1807218553.html

В Кремле назвали вину ВСУ в произошедшем в Еленовке доказанной

В Кремле назвали вину ВСУ в произошедшем в Еленовке доказанной - РИА Новости, 04.08.2022

В Кремле назвали вину ВСУ в произошедшем в Еленовке доказанной

Очевидно и доказано, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских военных, РФ нечего скрывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:49

2022-08-04T13:49

2022-08-04T13:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Очевидно и доказано, что в Еленовке украинские пленные погибли от рук украинских военных, РФ нечего скрывать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Киев 29 июля с помощью американской РСЗО HIMARS нанес удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба обороны ДНР, число погибших в результате удара составило 53 человека. Позднее газета New York Times написала, что высокопоставленные украинские чиновники на брифинге в Киеве изложили доказательства того, что РФ якобы готовилась к массовым жертвам за несколько дней до произошедшего. По их словам, сделанные до взрыва спутниковые снимки показывают то, что похоже на свежевырытые могилы на территории тюремного комплекса.В свою очередь, CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в Вашингтоне считают - Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии."Мы не знаем, что это за заявление чиновников из Белого дома, это же информация CNN, но здесь можно сказать одно, что совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке, люди, а именно это пленные, которые там содержались, украинцы, они погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых", - сказал Песков, комментируя информацию CNN."И здесь есть и доказательства, и нечего здесь скрывать. Более того, вы знаете, что российская сторона предложила ООН, предложила Красному кресту на месте с этим со всем ознакомиться и провести необходимые исчерпывающие расследования", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html

https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр