Западное общество готовят к фейкам по Еленовке, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: западное общество готовят к искажению итогов расследования по Еленовке
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Общественное мнение в странах Запада готовят к взбросам фейков и намеренному искажению итогов расследования удара по СИЗО в поселке Еленовка, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Киев 29 июля с помощью американской РСЗО HIMARS нанес удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба обороны ДНР, число погибших в результате удара составило 53 человека. Позднее телеканал CNN сообщил, что Россия якобы готовит фальсификации, чтобы обвинить Киев в ударе по изолятору в Еленовке.
"СNN давно используется как инструмент в информационной войне против России. Подобные сообщения свидетельствуют о том, что общественное мнение в странах Запада уже готовят к взбросам фейков и намеренному искажению итогов расследования, которое совсем недавно анонсировал Генсек ООН. Но вбросы и постановки - это как раз западные методы. Мы их неоднократно наблюдали и в сирийской Думе, и украинской Буче", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
Также он отметил, что российской стороне не надо "создавать впечатление", поскольку удар по СИЗО в Еленовке был нанесен американскими установками HIMARS, поставленными на вооружение киевскому режиму. "Это факты, которые - особенно после откровений главы украинской разведки - говорят о том, что США пытаются всячески скрыть свидетельства своей вовлеченности в украинский конфликт и причастности к военным преступлениям своих подопечных в Киеве", - отметил парламентарий.