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Западное общество готовят к фейкам по Еленовке, заявил Слуцкий - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/elenovka-1807190287.html
Западное общество готовят к фейкам по Еленовке, заявил Слуцкий
Западное общество готовят к фейкам по Еленовке, заявил Слуцкий - РИА Новости, 04.08.2022
Западное общество готовят к фейкам по Еленовке, заявил Слуцкий
Общественное мнение в странах Запада готовят к взбросам фейков и намеренному искажению итогов расследования удара по СИЗО в поселке Еленовка, заявил глава... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:31
2022-08-04T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
сша
евросоюз
вооруженные силы украины
украина
россия
госдума рф
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Общественное мнение в странах Запада готовят к взбросам фейков и намеренному искажению итогов расследования удара по СИЗО в поселке Еленовка, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Киев 29 июля с помощью американской РСЗО HIMARS нанес удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба обороны ДНР, число погибших в результате удара составило 53 человека. Позднее телеканал CNN сообщил, что Россия якобы готовит фальсификации, чтобы обвинить Киев в ударе по изолятору в Еленовке."СNN давно используется как инструмент в информационной войне против России. Подобные сообщения свидетельствуют о том, что общественное мнение в странах Запада уже готовят к взбросам фейков и намеренному искажению итогов расследования, которое совсем недавно анонсировал Генсек ООН. Но вбросы и постановки - это как раз западные методы. Мы их неоднократно наблюдали и в сирийской Думе, и украинской Буче", - сообщил Слуцкий РИА Новости.Также он отметил, что российской стороне не надо "создавать впечатление", поскольку удар по СИЗО в Еленовке был нанесен американскими установками HIMARS, поставленными на вооружение киевскому режиму. "Это факты, которые - особенно после откровений главы украинской разведки - говорят о том, что США пытаются всячески скрыть свидетельства своей вовлеченности в украинский конфликт и причастности к военным преступлениям своих подопечных в Киеве", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html
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сша
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в мире, сша, евросоюз, вооруженные силы украины, украина, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
12:31 04.08.2022
 
Западное общество готовят к фейкам по Еленовке, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: западное общество готовят к искажению итогов расследования по Еленовке

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Общественное мнение в странах Запада готовят к взбросам фейков и намеренному искажению итогов расследования удара по СИЗО в поселке Еленовка, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Киев 29 июля с помощью американской РСЗО HIMARS нанес удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба обороны ДНР, число погибших в результате удара составило 53 человека. Позднее телеканал CNN сообщил, что Россия якобы готовит фальсификации, чтобы обвинить Киев в ударе по изолятору в Еленовке.
Автомобиль во дворе жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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"Они не хотели этого делать": правда о Еленовке крайне неудобна для Запада
"СNN давно используется как инструмент в информационной войне против России. Подобные сообщения свидетельствуют о том, что общественное мнение в странах Запада уже готовят к взбросам фейков и намеренному искажению итогов расследования, которое совсем недавно анонсировал Генсек ООН. Но вбросы и постановки - это как раз западные методы. Мы их неоднократно наблюдали и в сирийской Думе, и украинской Буче", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
Также он отметил, что российской стороне не надо "создавать впечатление", поскольку удар по СИЗО в Еленовке был нанесен американскими установками HIMARS, поставленными на вооружение киевскому режиму. "Это факты, которые - особенно после откровений главы украинской разведки - говорят о том, что США пытаются всячески скрыть свидетельства своей вовлеченности в украинский конфликт и причастности к военным преступлениям своих подопечных в Киеве", - отметил парламентарий.
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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"Пойдем на дно вместе": Лондон и Киев шантажируют Вашингтон
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвросоюзВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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