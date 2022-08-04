https://ria.ru/20220804/elenovka-1807190287.html

Западное общество готовят к фейкам по Еленовке, заявил Слуцкий

Западное общество готовят к фейкам по Еленовке, заявил Слуцкий - РИА Новости, 04.08.2022

Западное общество готовят к фейкам по Еленовке, заявил Слуцкий

Общественное мнение в странах Запада готовят к взбросам фейков и намеренному искажению итогов расследования удара по СИЗО в поселке Еленовка, заявил глава... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:31

2022-08-04T12:31

2022-08-04T12:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Общественное мнение в странах Запада готовят к взбросам фейков и намеренному искажению итогов расследования удара по СИЗО в поселке Еленовка, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Киев 29 июля с помощью американской РСЗО HIMARS нанес удар по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. По данным штаба обороны ДНР, число погибших в результате удара составило 53 человека. Позднее телеканал CNN сообщил, что Россия якобы готовит фальсификации, чтобы обвинить Киев в ударе по изолятору в Еленовке."СNN давно используется как инструмент в информационной войне против России. Подобные сообщения свидетельствуют о том, что общественное мнение в странах Запада уже готовят к взбросам фейков и намеренному искажению итогов расследования, которое совсем недавно анонсировал Генсек ООН. Но вбросы и постановки - это как раз западные методы. Мы их неоднократно наблюдали и в сирийской Думе, и украинской Буче", - сообщил Слуцкий РИА Новости.Также он отметил, что российской стороне не надо "создавать впечатление", поскольку удар по СИЗО в Еленовке был нанесен американскими установками HIMARS, поставленными на вооружение киевскому режиму. "Это факты, которые - особенно после откровений главы украинской разведки - говорят о том, что США пытаются всячески скрыть свидетельства своей вовлеченности в украинский конфликт и причастности к военным преступлениям своих подопечных в Киеве", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html

https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, евросоюз, вооруженные силы украины, украина, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр