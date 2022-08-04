https://ria.ru/20220804/elenovka-1807188763.html
Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме
Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.08.2022
Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме
Госдепартамент США не примет любой объективный результат расследования удара по изолятору в Еленовке и будет продолжать обвинять Россию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:28
2022-08-04T12:28
2022-08-04T12:28
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в мире
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Госдепартамент США не примет любой объективный результат расследования удара по изолятору в Еленовке и будет продолжать обвинять Россию, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов."Если зарубежные миссии займут непредвзятую позицию, истина будет установлена. Другое дело, что любой объективный результат Госдеп не примет и будет, как и прежде, во всем обвинять Россию", - сказал он, комментируя заявление в США о якобы подготовке фальсификации улик в Еленовке со стороны РФ.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате удара Киева из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. После этого штаб обороны ДНР сообщил, что число погибших при ударе по колонии возросло до 53.
https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, госдума рф, олег морозов, сша, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме
Депутат Морозов: Госдеп не примет никакого объективного результата по Еленовке