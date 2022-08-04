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Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/elenovka-1807188763.html
Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме
Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.08.2022
Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме
Госдепартамент США не примет любой объективный результат расследования удара по изолятору в Еленовке и будет продолжать обвинять Россию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:28
2022-08-04T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
госдума рф
олег морозов
сша
донецкая народная республика
украина
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Госдепартамент США не примет любой объективный результат расследования удара по изолятору в Еленовке и будет продолжать обвинять Россию, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов."Если зарубежные миссии займут непредвзятую позицию, истина будет установлена. Другое дело, что любой объективный результат Госдеп не примет и будет, как и прежде, во всем обвинять Россию", - сказал он, комментируя заявление в США о якобы подготовке фальсификации улик в Еленовке со стороны РФ.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате удара Киева из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. После этого штаб обороны ДНР сообщил, что число погибших при ударе по колонии возросло до 53.
https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html
россия
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в мире, россия, госдума рф, олег морозов, сша, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:28 04.08.2022
 
Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме

Депутат Морозов: Госдеп не примет никакого объективного результата по Еленовке

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Госдепартамент США не примет любой объективный результат расследования удара по изолятору в Еленовке и будет продолжать обвинять Россию, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
"Если зарубежные миссии займут непредвзятую позицию, истина будет установлена. Другое дело, что любой объективный результат Госдеп не примет и будет, как и прежде, во всем обвинять Россию", - сказал он, комментируя заявление в США о якобы подготовке фальсификации улик в Еленовке со стороны РФ.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате удара Киева из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. После этого штаб обороны ДНР сообщил, что число погибших при ударе по колонии возросло до 53.
Автомобиль во дворе жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 08:00
"Они не хотели этого делать": правда о Еленовке крайне неудобна для Запада
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГосдума РФОлег МорозовСШАДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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