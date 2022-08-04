https://ria.ru/20220804/elenovka-1807188763.html

Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме

Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.08.2022

Госдеп не примет объективного результата по Еленовке, заявили в Госдуме

Госдепартамент США не примет любой объективный результат расследования удара по изолятору в Еленовке и будет продолжать обвинять Россию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:28

2022-08-04T12:28

2022-08-04T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

госдума рф

олег морозов

сша

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украина

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Госдепартамент США не примет любой объективный результат расследования удара по изолятору в Еленовке и будет продолжать обвинять Россию, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов."Если зарубежные миссии займут непредвзятую позицию, истина будет установлена. Другое дело, что любой объективный результат Госдеп не примет и будет, как и прежде, во всем обвинять Россию", - сказал он, комментируя заявление в США о якобы подготовке фальсификации улик в Еленовке со стороны РФ.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате удара Киева из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных. После этого штаб обороны ДНР сообщил, что число погибших при ударе по колонии возросло до 53.

https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html

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сша

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, госдума рф, олег морозов, сша, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр