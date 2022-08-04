Косачев прокомментировал ситуацию с ударом Украины по СИЗО в Еленовке
Сенатор Косачев об ударе Украины по СИЗО в Еленовке: Россия фальсификациями не занимается
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Россия не занимается фальсификациями, США судят по себе, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя попытки США обвинить РФ в "фальсификации" данных об ударе украинских войск по СИЗО в Еленовке.
Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (в России он признан террористической организацией), начали давать показания.
При этом телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации сообщил, что в Белом доме считают - Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии в Еленовке.
"По себе судят, модель Бучи. Россия фальсификациями не занимается", - отметил Косачев.