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Косачев прокомментировал ситуацию с ударом Украины по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/elenovka-1807180088.html
Косачев прокомментировал ситуацию с ударом Украины по СИЗО в Еленовке
Косачев прокомментировал ситуацию с ударом Украины по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 04.08.2022
Косачев прокомментировал ситуацию с ударом Украины по СИЗО в Еленовке
Россия не занимается фальсификациями, США судят по себе, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя попытки США обвинить... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:03
2022-08-04T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Россия не занимается фальсификациями, США судят по себе, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя попытки США обвинить РФ в "фальсификации" данных об ударе украинских войск по СИЗО в Еленовке.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (в России он признан террористической организацией), начали давать показания.При этом телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации сообщил, что в Белом доме считают - Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии в Еленовке."По себе судят, модель Бучи. Россия фальсификациями не занимается", - отметил Косачев.
https://ria.ru/20220804/elenovka-1807177450.html
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика
12:03 04.08.2022
 
Косачев прокомментировал ситуацию с ударом Украины по СИЗО в Еленовке

Сенатор Косачев об ударе Украины по СИЗО в Еленовке: Россия фальсификациями не занимается

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкМесто содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
Перейти в фотобанк
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Россия не занимается фальсификациями, США судят по себе, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя попытки США обвинить РФ в "фальсификации" данных об ударе украинских войск по СИЗО в Еленовке.
Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (в России он признан террористической организацией), начали давать показания.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:55Специальная военная операция на Украине
США хотят обелить себя и Украину из-за Еленовки, заявили в Совфеде
При этом телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации сообщил, что в Белом доме считают - Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии в Еленовке.
"По себе судят, модель Бучи. Россия фальсификациями не занимается", - отметил Косачев.
Место содержания пленных украинских боевиков в СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 20:29Специальная военная операция на Украине
ООН создаст миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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