https://ria.ru/20220804/elenovka-1807180088.html

Косачев прокомментировал ситуацию с ударом Украины по СИЗО в Еленовке

Косачев прокомментировал ситуацию с ударом Украины по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 04.08.2022

Косачев прокомментировал ситуацию с ударом Украины по СИЗО в Еленовке

Россия не занимается фальсификациями, США судят по себе, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя попытки США обвинить... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:03

2022-08-04T12:03

2022-08-04T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Россия не занимается фальсификациями, США судят по себе, заявил РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя попытки США обвинить РФ в "фальсификации" данных об ударе украинских войск по СИЗО в Еленовке.Как сообщали ранее в Минобороны России, при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности, из "Азова" (в России он признан террористической организацией), начали давать показания.При этом телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации сообщил, что в Белом доме считают - Россия готовится фальсифицировать улики, чтобы обвинить украинские войска в ударе по колонии в Еленовке."По себе судят, модель Бучи. Россия фальсификациями не занимается", - отметил Косачев.

https://ria.ru/20220804/elenovka-1807177450.html

https://ria.ru/20220803/elenovka-1807087630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика