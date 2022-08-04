https://ria.ru/20220804/elektromobil-1807352125.html
Глава Удмуртии заявил о намерении купить первый электромобиль Lada e-Largus
Глава Удмуртии заявил о намерении купить первый электромобиль Lada e-Largus - РИА Новости, 04.08.2022
Глава Удмуртии заявил о намерении купить первый электромобиль Lada e-Largus
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерении купить первый электрический автомобиль Lada e-Largus, который "АвтоВАЗ" планирует выпускать в Ижевске. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:31
2022-08-04T20:31
2022-08-04T20:31
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
автоваз
lada vesta
авто
экономика
александр бречалов
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УФА, 4 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерении купить первый электрический автомобиль Lada e-Largus, который "АвтоВАЗ" планирует выпускать в Ижевске.В четверг президент компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов в ходе рабочего визита в ижевский автозавод "Лада-Ижевск" заявил, что предприятие в 2023 году планирует запустить на заводе в Ижевске производство электромобиля Lada e-Largus. Детали проекта компания пока не раскрывает, о них будет объявлено дополнительно.Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о своем намерении купить первые российские электромобили. "Встаю в очередь на первые e-Largus-ы", - написал он.Глава Удмуртии рассказал, что ижевский завод продолжит выпускать комплектующие для LADA Vesta. "Сохраним штамповочное производство и производство пластика, сервисные и обеспечивающие функции. В планах — организация индустриального парка LADA Ижевск с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции", - сообщил Бречалов.Он отметил, что власти региона будут расширять сети зарядной инфраструктуры для электротранспорта."Сегодня в республике порядка 10 зарядных станций. Уже есть договоренность с филиалом "Россетей" о строительстве в 2023 году еще нескольких электрозаправок. В конце августа один из будущих резидентов технопарка "ИКСЭл-Сарапул" начнет производить зарядные станции для электромобилей", - добавил Бречалов.
https://ria.ru/20220706/udmurtiya-1800786940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), ижевск, автоваз, lada vesta, авто, экономика, александр бречалов
УФА, 4 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о намерении купить первый электрический автомобиль Lada e-Largus, который "АвтоВАЗ" планирует выпускать в Ижевске.
В четверг президент компании "АвтоВАЗ
" Максим Соколов
в ходе рабочего визита в ижевский автозавод "Лада-Ижевск" заявил, что предприятие в 2023 году планирует запустить на заводе в Ижевске
производство электромобиля Lada
e-Largus. Детали проекта компания пока не раскрывает, о них будет объявлено дополнительно.
Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о своем намерении купить первые российские электромобили. "Встаю в очередь на первые e-Largus-ы", - написал он.
Глава Удмуртии рассказал, что ижевский завод продолжит выпускать комплектующие для LADA Vesta. "Сохраним штамповочное производство и производство пластика, сервисные и обеспечивающие функции. В планах — организация индустриального парка LADA Ижевск с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции", - сообщил Бречалов.
Он отметил, что власти региона будут расширять сети зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
"Сегодня в республике порядка 10 зарядных станций. Уже есть договоренность с филиалом "Россетей
" о строительстве в 2023 году еще нескольких электрозаправок. В конце августа один из будущих резидентов технопарка "ИКСЭл-Сарапул" начнет производить зарядные станции для электромобилей", - добавил Бречалов.