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Более 20 новых заправочных станций для электрокаров установят в МО
Более 20 новых заправочных станций для электрокаров установят в МО - РИА Новости, 04.08.2022
Более 20 новых заправочных станций для электрокаров установят в МО
"Мособлэнерго" планирует установить еще 21 заправочную станцию для электрокаров в Московской области, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:39
2022-08-04T16:39
2022-08-04T16:40
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Мособлэнерго" планирует установить еще 21 заправочную станцию для электрокаров в Московской области, сообщил телеканал "360".Сейчас в регионе уже работают 247 таких станций в 43 городских округах. Из них 206 мощностью 3,5 киловатт, еще 41 – 22 киловатт. Новые станции появятся в Красногорске, Клину, Химках, Солнечногорске, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном и Одинцове до конца года.Пользоваться станциями для подзарядки электромобилей можно с помощью мобильных приложений "Зарядки Мосэнергосбыт" и PlugMe.Глава минэнергетики МО Александр Самарин рассказал, что места для установки новых станций выбирают сами жители региона."По итогам такого общения можно сделать вывод, что электрокары набирают популярность в нашем регионе и, соответственно, необходимо развивать инфраструктуру. Это тот случай, когда предложение должно рождать спрос, а не наоборот", –отметил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
"Мособлэнерго" планирует установить еще 21 заправочную станцию для электрокаров в Московской области, сообщил телеканал "360"
.
Сейчас в регионе уже работают 247 таких станций в 43 городских округах. Из них 206 мощностью 3,5 киловатт, еще 41 – 22 киловатт. Новые станции появятся в Красногорске, Клину, Химках, Солнечногорске, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном и Одинцове до конца года.
Пользоваться станциями для подзарядки электромобилей можно с помощью мобильных приложений "Зарядки Мосэнергосбыт" и PlugMe.
Глава минэнергетики МО Александр Самарин рассказал, что места для установки новых станций выбирают сами жители региона.
"По итогам такого общения можно сделать вывод, что электрокары набирают популярность в нашем регионе и, соответственно, необходимо развивать инфраструктуру. Это тот случай, когда предложение должно рождать спрос, а не наоборот", –отметил он.