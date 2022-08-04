https://ria.ru/20220804/elektro-1807274052.html

Более 20 новых заправочных станций для электрокаров установят в МО

Более 20 новых заправочных станций для электрокаров установят в МО - РИА Новости, 04.08.2022

Более 20 новых заправочных станций для электрокаров установят в МО

"Мособлэнерго" планирует установить еще 21 заправочную станцию для электрокаров в Московской области, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:39

2022-08-04T16:39

2022-08-04T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777554652_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_4b866ab122a4b35f62332773535ebb81.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. "Мособлэнерго" планирует установить еще 21 заправочную станцию для электрокаров в Московской области, сообщил телеканал "360".Сейчас в регионе уже работают 247 таких станций в 43 городских округах. Из них 206 мощностью 3,5 киловатт, еще 41 – 22 киловатт. Новые станции появятся в Красногорске, Клину, Химках, Солнечногорске, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном и Одинцове до конца года.Пользоваться станциями для подзарядки электромобилей можно с помощью мобильных приложений "Зарядки Мосэнергосбыт" и PlugMe.Глава минэнергетики МО Александр Самарин рассказал, что места для установки новых станций выбирают сами жители региона."По итогам такого общения можно сделать вывод, что электрокары набирают популярность в нашем регионе и, соответственно, необходимо развивать инфраструктуру. Это тот случай, когда предложение должно рождать спрос, а не наоборот", –отметил он.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)