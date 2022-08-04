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Дроны помогли обнаружить 300 нарушений в содержании домов в МО - РИА Новости, 04.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220804/drony-1807336252.html
Дроны помогли обнаружить 300 нарушений в содержании домов в МО
Дроны помогли обнаружить 300 нарушений в содержании домов в МО - РИА Новости, 04.08.2022
Дроны помогли обнаружить 300 нарушений в содержании домов в МО
Квадрокоптеры Госжилинспекции в Московской области помогают находить нарушения в содержании домов. Таким образом выявили уже около 300 нарушений, часть из них... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:43
2022-08-04T19:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Квадрокоптеры Госжилинспекции в Московской области помогают находить нарушения в содержании домов. Таким образом выявили уже около 300 нарушений, часть из них уже устранили, сообщил телеканал "360".За июль дроны совершили 675 контрольных облетов. Управляющим компаниями передали порядка 140 задач по ремонту крыш, вентиляций и водоотводных каналов. Больше всего полетов (156) провели в Красногорске."Сегодня дроны существенно помогают в осмотрах высотных и сложных домов со скатными крышами, куда нет доступа без спецподготовки и спецоборудования. Мы хорошо освоили управление аппаратами и все чаще находим мельчайшие и незаметные невооруженному глазу дефекты. Кроме того, квадрокоптеры несут вахту на подготовке домов к следующему отопительному сезону и позволяют контролировать работу управляющих компаний в независимом режиме", – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.Сейчас в регионе таким образом работают 49 дронов.
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московская область (подмосковье)
19:43 04.08.2022
 

Дроны помогли обнаружить 300 нарушений в содержании домов в МО

© РИА Новости / Максим БлиновВид с высоты на жилой квартал в Московской области
Вид с высоты на жилой квартал в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Квадрокоптеры Госжилинспекции в Московской области помогают находить нарушения в содержании домов. Таким образом выявили уже около 300 нарушений, часть из них уже устранили, сообщил телеканал "360".
За июль дроны совершили 675 контрольных облетов. Управляющим компаниями передали порядка 140 задач по ремонту крыш, вентиляций и водоотводных каналов. Больше всего полетов (156) провели в Красногорске.
"Сегодня дроны существенно помогают в осмотрах высотных и сложных домов со скатными крышами, куда нет доступа без спецподготовки и спецоборудования. Мы хорошо освоили управление аппаратами и все чаще находим мельчайшие и незаметные невооруженному глазу дефекты. Кроме того, квадрокоптеры несут вахту на подготовке домов к следующему отопительному сезону и позволяют контролировать работу управляющих компаний в независимом режиме", – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
Сейчас в регионе таким образом работают 49 дронов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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