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Украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
Украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
Украинские войска за 30 минут четыре раза обстреляли Донецк, выпустив в сумме 15 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:12
2022-08-04T20:12
2022-08-04T20:12
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут четыре раза обстреляли Донецк, выпустив в сумме 15 снарядов калибром 152 миллиметра и пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.40 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщало, что войска Украины в 19.10 выпустили еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка, в 19.35 - пять снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 19.30 пять снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка.
https://ria.ru/20220804/kontrnastuplenie-1807236314.html
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк из крупнокалиберной артиллерии четыре раза