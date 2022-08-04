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Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов - РИА Новости, 04.08.2022
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Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов
Украинские войска за 20 минут выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило в четверг представительство... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:06
2022-08-04T17:38
сцкк
донецкая народная республика
донецк (днр)
кировский район
в мире
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что из-за обстрелов украинских войск в Ворошиловском районе города погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 14.20 украинские войска выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.
https://ria.ru/20220804/obstrel-1807203593.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
кировский район
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Работа следователей на месте обстрелов в центре Донецка
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сцкк, донецкая народная республика, донецк (днр), кировский район, в мире
15:06 04.08.2022 (обновлено: 17:38 04.08.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 20 снарядов калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
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Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что из-за обстрелов украинских войск в Ворошиловском районе города погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство сообщило, что в 14.20 украинские войска выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.
Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
13:09Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка натовскими снарядами
 
СЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Кировский районВ мире
 
 
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