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Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов

Украинские войска за 20 минут выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило в четверг представительство... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:06

2022-08-04T15:06

2022-08-04T17:38

сцкк

донецкая народная республика

донецк (днр)

кировский район

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что из-за обстрелов украинских войск в Ворошиловском районе города погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 14.20 украинские войска выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.

https://ria.ru/20220804/obstrel-1807203593.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

сцкк, донецкая народная республика, донецк (днр), кировский район, в мире