https://ria.ru/20220804/donetsk-1807243105.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов
Украинские войска за 20 минут выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило в четверг представительство... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:06
2022-08-04T15:06
2022-08-04T17:38
сцкк
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 20 снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, заявило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило, что из-за обстрелов украинских войск в Ворошиловском районе города погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.45 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 14.20 украинские войска выпустили еще десять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Работа следователей на месте обстрелов в центре Донецка
Работа следователей на месте обстрелов в центре Донецка
2022-08-04T15:06
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РИА Новости
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сцкк, донецкая народная республика, донецк (днр), кировский район, в мире
15:06 04.08.2022 (обновлено: 17:38 04.08.2022)
Украинские войска выпустили по Донецку 20 снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 20 снарядов калибра 122 миллиметра