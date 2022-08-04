https://ria.ru/20220804/donetsk-1807234162.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за 35 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:37

2022-08-04T14:37

2022-08-04T14:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

ленинский район

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.25 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 14.00 - н.п. Невельское – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Представительство также зафиксировало обстрел поселка Гольмовский вблизи Горловки. В 12.05 по нему выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807211850.html

донецк (днр)

украина

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, ленинский район