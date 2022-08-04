https://ria.ru/20220804/donetsk-1807234162.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска за 35 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:37
2022-08-04T14:37
2022-08-04T14:37
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив восемь снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.25 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 14.00 - н.п. Невельское – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Представительство также зафиксировало обстрел поселка Гольмовский вблизи Горловки. В 12.05 по нему выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807211850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, ленинский район
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще восемь снарядов