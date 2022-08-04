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Украинские войска повредили здание администрации Киевского района Донецка

Украинские войска повредили здание администрации Киевского района Донецка - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска повредили здание администрации Киевского района Донецка

Здание администрации Киевского района Донецка повреждено из-за обстрела украинскими войсками, пострадавших при этом не было, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:15

2022-08-04T14:15

2022-08-04T14:16

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Здание администрации Киевского района Донецка повреждено из-за обстрела украинскими войсками, пострадавших при этом не было, заявил мэр города Алексей Кулемзин."При обстреле Киевского района было повреждено остекление в здании районной администрации (проспект Киевский, 36)", - пишет мэр в своем Telegram-канале.Позже Кулемзин опубликовал фото здания после обстрела и отметил, что пострадавших нет.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220803/obstrely-1807045962.html

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в мире, донецк (днр), киев, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины