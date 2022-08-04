https://ria.ru/20220804/donetsk-1807211850.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:34

2022-08-04T13:34

2022-08-04T13:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

сша

нато

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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220804/obstrel-1807200982.html

донецк (днр)

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, сша, нато