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Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:34
2022-08-04T13:34
2022-08-04T13:34
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 155 миллиметров