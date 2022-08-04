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Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка

Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка - РИА Новости, 04.08.2022

Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка

Российский тележурналист получил контузию и ссадину руки при обстреле Донецка в районе гостиницы "Донбасс Палас", сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:04

2022-08-04T13:04

2022-08-04T13:04

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Российский тележурналист получил контузию и ссадину руки при обстреле Донецка в районе гостиницы "Донбасс Палас", сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района по улице Артема, 80 (гостиница "Донбасс Палас"):... получил контузию и ссадину руки журналист российского телевидения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Он также сообщил, что при обстреле погибла женщина 1973 года рождения и был ранен мужчина 1963 года рождения.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.Согласно последним данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Ворошиловского района в четверг погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.

https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр