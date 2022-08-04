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Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807202299.html
Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка
Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка - РИА Новости, 04.08.2022
Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка
Российский тележурналист получил контузию и ссадину руки при обстреле Донецка в районе гостиницы "Донбасс Палас", сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:04
2022-08-04T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Российский тележурналист получил контузию и ссадину руки при обстреле Донецка в районе гостиницы "Донбасс Палас", сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района по улице Артема, 80 (гостиница "Донбасс Палас"):... получил контузию и ссадину руки журналист российского телевидения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Он также сообщил, что при обстреле погибла женщина 1973 года рождения и был ранен мужчина 1963 года рождения.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.Согласно последним данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Ворошиловского района в четверг погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.
https://ria.ru/20220804/reaktivschiki-1806998654.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
13:04 04.08.2022
 
Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ получил контузию российский тележурналист

© РИА НовостиПоследствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. 4 августа 2022
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. 4 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. 4 августа 2022
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Российский тележурналист получил контузию и ссадину руки при обстреле Донецка в районе гостиницы "Донбасс Палас", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Ворошиловского района по улице Артема, 80 (гостиница "Донбасс Палас"):... получил контузию и ссадину руки журналист российского телевидения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Он также сообщил, что при обстреле погибла женщина 1973 года рождения и был ранен мужчина 1963 года рождения.
Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
Согласно последним данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Ворошиловского района в четверг погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР готовятся к стрельбе по позициям ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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