https://ria.ru/20220804/donetsk-1807202299.html
Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка
Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка - РИА Новости, 04.08.2022
Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка
Российский тележурналист получил контузию и ссадину руки при обстреле Донецка в районе гостиницы "Донбасс Палас", сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:04
2022-08-04T13:04
2022-08-04T13:04
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Российский тележурналист получил контузию и ссадину руки при обстреле Донецка в районе гостиницы "Донбасс Палас", сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате обстрела Ворошиловского района по улице Артема, 80 (гостиница "Донбасс Палас"):... получил контузию и ссадину руки журналист российского телевидения", - написал Кулемзин в Telegram-канале. Он также сообщил, что при обстреле погибла женщина 1973 года рождения и был ранен мужчина 1963 года рождения.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.Согласно последним данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Ворошиловского района в четверг погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Российский журналист пострадал при обстреле центра Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле ВСУ получил контузию российский тележурналист