https://ria.ru/20220804/donetsk-1807178858.html

Украинские военные продолжают обстреливать Донецк

Украинские военные продолжают обстреливать Донецк - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские военные продолжают обстреливать Донецк

Обстрел центра Донецка со стороны украинских войск продолжается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:59

2022-08-04T11:59

2022-08-04T14:31

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Обстрел центра Донецка со стороны украинских войск продолжается, передает корреспондент РИА Новости.Несколько "прилетов" произошло в районе "Донбасс Палас". На момент новых ударов на улицах было многолюдно.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807173116.html

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Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка 2022-08-04T11:59 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр