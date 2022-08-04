https://ria.ru/20220804/donetsk-1807178858.html
Украинские военные продолжают обстреливать Донецк
Украинские военные продолжают обстреливать Донецк - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские военные продолжают обстреливать Донецк
Обстрел центра Донецка со стороны украинских войск продолжается, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:59
2022-08-04T11:59
2022-08-04T14:31
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украина
днр
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Обстрел центра Донецка со стороны украинских войск продолжается, передает корреспондент РИА Новости.Несколько "прилетов" произошло в районе "Донбасс Палас". На момент новых ударов на улицах было многолюдно.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807173116.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
2022-08-04T11:59
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, днр
11:59 04.08.2022 (обновлено: 14:31 04.08.2022)
Украинские военные продолжают обстреливать Донецк
Украинские военные продолжают обстреливать центр Донецка
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Обстрел центра Донецка со стороны украинских войск продолжается, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько "прилетов" произошло в районе "Донбасс Палас". На момент новых ударов на улицах было многолюдно.
Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.