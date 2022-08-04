https://ria.ru/20220804/donetsk-1807177274.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 15 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:54

2022-08-04T11:54

2022-08-04T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 15 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 9.21 украинские военные выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке со стороны населенного пункта Дзержинск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220804/donbass-1807176880.html

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807176026.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол