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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807177274.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 15 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:54
2022-08-04T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 15 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 9.21 украинские военные выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке со стороны населенного пункта Дзержинск.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220804/donbass-1807176880.html
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горловка
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, стирол
11:54 04.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Донецк и Горловку тяжелыми снарядами

© РИА НовостиПоследствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. 4 августа 2022
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. 4 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. 4 августа 2022
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 15 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:53Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Еленовку и Донецк
Кроме того, в 9.21 украинские военные выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке со стороны населенного пункта Дзержинск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Последствия обстрела ВСУ района драмтеатра и гостиницы Донбасс Палас в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:51
Украинские войска обстреляли район оперного театра в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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