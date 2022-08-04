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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 04.08.2022
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 04.08.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек
Пять человек пострадали в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:48
2022-08-04T17:37
в мире
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших и трех раненых."В результате обстрела Ворошиловского района пострадало пять человек (в том числе два сотрудника скорой помощи). Информация уточняется", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Позднее штаб территориальной обороны ДНР подтвердил информацию о двух погибших и пяти пострадавших.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
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Работа следователей на месте обстрелов в центре Донецка
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в мире
11:48 04.08.2022 (обновлено: 17:37 04.08.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ пострадали пять человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Жилой дом в Киевском районе Донецка, получивший повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших и трех раненых.
"В результате обстрела Ворошиловского района пострадало пять человек (в том числе два сотрудника скорой помощи). Информация уточняется", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Позднее штаб территориальной обороны ДНР подтвердил информацию о двух погибших и пяти пострадавших.
Последствия обстрела ВСУ района драмтеатра и гостиницы Донбасс Палас в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:51
Украинские войска обстреляли район оперного театра в Донецке
Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
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