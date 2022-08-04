https://ria.ru/20220804/donetsk-1807174623.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 04.08.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:48

2022-08-04T11:48

2022-08-04T17:37

в мире

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о двух погибших и трех раненых."В результате обстрела Ворошиловского района пострадало пять человек (в том числе два сотрудника скорой помощи). Информация уточняется", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Позднее штаб территориальной обороны ДНР подтвердил информацию о двух погибших и пяти пострадавших.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807176026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире