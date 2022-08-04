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При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807173116.html
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека - РИА Новости, 04.08.2022
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека
Два человека погибли и трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:43
2022-08-04T11:45
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Два человека погибли и трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее ведомство сообщало об одном погибшем и трех раненых."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до 2 человек, еще 3 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной "Корсой". По словам корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
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украина, в мире
11:43 04.08.2022 (обновлено: 11:45 04.08.2022)
 
При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека

При обстреле Ворошиловского района Донецка погибли два человека, трое пострадали

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Два человека погибли и трое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее ведомство сообщало об одном погибшем и трех раненых.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) в Ворошиловском районе Донецка число погибших возросло до 2 человек, еще 3 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной "Корсой". По словам корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
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